Nafarroako suhiltzaileak Urraulgoitin piztutako baso-sute bat itzaltzeko lanean ari dira

Incendio en Urraúl Alto​, Navarra
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Sutea larunbat arratsaldean piztu da, Urraulgoitiko baso-eremu batean. Larrialdi zerbitzuek dispositibo berezia zabaldu dute.

Nafarroa Suteak Bero-boladak Alerta Meteorologikoak Larrialdi Klimatikoa Suhiltzaileak Klima Aldaketa Gizartea

