Investigada una persona por estafar 40.000 euros a un vecino de Eibar con la "estafa del amor"
La Guardia Civil investiga a una persona de 19 años por un presunto "fraude amoroso" que ha extraído 40.000 euros a un vecino de Eibar. La sospechosa, con antecedentes por estafa y robo, reside en Bilbao y estaría vinculada a una red internacional de ciberestafas.
El engaño comenzó cuando la presunta estafadora se hizo pasar en redes por una mujer francesa que pedía ayuda económica para desbloquear una herencia millonaria en Marruecos. Para dar credibilidad, utilizó supuestas imágenes de un bufete y mensajes sobre su precaria situación personal.
La víctima transfirió diversas cantidades durante dos meses hasta alcanzar los 40.000 euros. La persona detenida llegó a reforzar la trama con fotos manipuladas, como un frigorífico vacío, para aumentar la presión emocional.
La investigación sigue abierta y ha derivado en órdenes europeas de investigación y comisiones rogatorias a países atlánticos, bálticos y africanos, donde se han localizado las cuentas receptoras. Las diligencias ya han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Eibar.
