Pertsona bat ikerketapean, Eibarko bizilagun bati 40.000 euroko iruzurra egiteagatik "maitasunaren iruzurrarekin"

Iruzurra sare sozialen bidez egin zuten, herentzia baten promesarekin, eta biktimak bi hilabeteren buruan transferitu zuen dirua.

Eibarko Lan-arloko Epaitegia. Artxiboko argazkia.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibila 19 urteko pertsona bat ikertzen ari da, Eibarko bizilagun bati  ustez 40.000 euroko iruzurra egiteagatik "maitasun-iruzurra" eginez. Ikerketapean dagoen pertsona Bilbon bizi da, eta aurrekariak ditu iruzurragatik eta lapurretagatik, nazioarteko ziberiruzur sare bati lotuta.

Iruzurgileak emakume frantziar bat zela esan omen zion, eta Marokon milioi askoko herentzia bat desblokeatzeko dirua behar zuela.

Biktimak guztira 40.000 euroko transferentziak egin zizkion bi hilabetez. Istorio horri sinesgarritasuna emateko, iruzurgileak argazkiak bidali zizkion pobrezia egoeran zegoela erakusteko; besteak beste, hozkailua hutsik zuela erakusten zuen argazki bat.

Ikerketak irekita jarraitzen du, eta Europako ikerketa-aginduak eta Atlantikoko, Baltikoko eta Afrikako herrialdeetara erreguzko komisioak bidali dituzte, banku-kontuen hartzaileak bertan aurkitu baitituzte.

Eginbideak Eibarko Guardiako Epaitegira bidali dituzte dagoeneko.

