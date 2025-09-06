Hoy es noticia
La Ertzaintza investiga a 11 personas más por los incidentes ocurridos en Azpeitia en julio

La investigación sigue abierta y no se descarta que más personas sean detenidas o investigadas por su presunta implicación en estos desórdenes públicos.
Policía Local de Azpeitia, lugal donde se produjeron los incidentes. Foto de archivo obtenida de un vídeo de EITB Media
author image

EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha abierto una investigación a 11 personas más, de entre los 18 y los 38 años, en relación con los incidentes ocurridos en Azpeitia en julio, cuando dos ertzainas resultaron heridos

Además, la investigación sigue abierta y no se descarta que más personas sean detenidas o investigadas por su presunta implicación en estos desórdenes públicos, según ha informado el Departamento de Seguridad en una nota.

Los incidentes tuvieron lugar en la madrugada del 20 de julio, después de que una patrulla de la Ertzaintza identificara a un joven por realizar una pintada en el mobiliario urbano y se procediera a proponerle para sanción por deslucimiento de bienes públicos. 

Poco después, un grupo numeroso de jóvenes se presentó en las dependencias de la Policía Local e increpó y agredió a los agentes. Ante esos hechos, patrullas de la Ertzaintza acudieron en su apoyo y tuvieron que intervenir para tratar de reconducir la situación. Como consecuencia, dos ertzainas resultaron heridos.

Desde la Ertzain-etxea de Urola-Kosta se inició una investigación e inicialmente, un menor de 16 años fue detenido y otros a 10 jóvenes resultaron investigados. A todos ellos se les imputa un delito de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad.

Recientemente, la Ertzaintza ha abierto una investigación a 11 personas más, de entre los 18 y los 38 años, en relación con estos incidentes, y no se descarta que más personas sean detenidas o investigadas por su implicación en estos desórdenes públicos.

