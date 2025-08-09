Un detenido y diez investigados por los incidentes del 20 de julio en Azpeitia
La investigación en curso sobre los incidentes ocurridos en Azpeitia durante la madrugada del pasado 20 de julio ha resultado, hasta el momento, en la detención de un menor de 16 años y la apertura de diligencias contra otros diez jóvenes, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Todos ellos están siendo investigados por presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad.
Los incidentes se desencadenaron tras la intervención de una patrulla de la Ertzaintza que identificó a un joven por realizar una pintada en el mobiliario urbano.
La situación escaló poco después, cuando un grupo numeroso de jóvenes se presentó ante las dependencias de la Policía Local, al parecer, increpando y agrediendo a los agentes. La intervención de varias patrullas de la Ertzaintza fue necesaria para dispersar al grupo y restablecer el orden. Durante la actuación, dos agentes resultaron heridos.
El caso está siendo investigado por la unidad de la Ertzaintza de Urola-Kosta, que no descarta nuevas detenciones o imputaciones a medida que avancen las pesquisas. El menor detenido fue puesto en libertad tras completar las diligencias policiales.
