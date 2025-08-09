ISTILUAK
Atxilotu bat eta hamar ikertu uztailaren 20an Azpeitian izandako istiluengatik

Desordena publikoak eragitea eta agintaritzaren agenteen aurkako atentatua egitea egozten diete guztiei. Atxilotua, 16 urtekoa, aske utzi dute, beharrezko polizia-eginbideak bukatutakoan.

Istiluak Azpeitiko Udaltzaingoaren egoitzan izan ziren. EITB Mediaren bideo batetik hartutako argazkia

EITB

Azken eguneratzea

Uztailaren 20ko goizaldean Azpeitian izandako istiluak argitzeko ikerketa abian da, eta, orain arte, 16 urteko adingabe bat atxilotu eta hamar gazte ikertu dituzte, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez. 

Desordena publikoak eragitea eta agintaritzaren agenteen aurkako atentatua egitea egozten diete guztiei.

Ertzaintzaren patruila batek esku hartu ondoren hasi ziren istiluak, hiri-altzarietan pintaketa bat egitea leporatuta gazte bat identifikatu zutenean. Egoera nabarmen trakestu zen handik gutxira, gazte-talde handi batek Udaltzaingoaren bulegoetara jo zuenean. 

Antza denez, errieta egin nahi zieten agenteei, eta bildutako jendetza sakabanatzeko eta ordena berrezartzeko asmoz hurbildu zen Ertzaintza. Istilu horietan, bi agente zauritu ziren.

Urola-Kostako Ertzaintzaren unitatea ari da kasua ikertzen, eta ez du baztertu atxiloketa edo inputazio gehiago egitea ikerketek aurrera egin ahala. Atxilotutako adingabea aske utzi zuten polizia-eginbideak bete ondoren.

