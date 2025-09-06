Albiste da
Ertzaintza 11 pertsona gehiago ikertzen ari da uztailean Azpeitian izandako istiluengatik

Ikerketa zabalik dago oraindik, eta ez da baztertzen pertsona gehiago atxilotzea edo ikertzea desordena publiko horiekin zerikusia dutelakoan.

Azpeitiko Udaltzaingoaren egoitzan izan ziren istiluak. EITB Mediaren bideo batetik hartutako argazkia

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 18 eta 38 urte bitarteko beste 11 pertsona ikertu dituuztailean Azpeitian izandako istiluekin lotuta. Bi ertzain zauritu ziren istilu horietan.

Gainera, ikerketa irekita dago oraindik, eta ez da baztertzen pertsona gehiago atxilotzea edo ikertzea desordena publiko horietan ustez parte hartzeagatik, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Uztailaren 20ko goizaldean jazo ziren istiluak, Ertzaintzaren patruila batek hiri-altzarietan pintaketa bat egiteagatik gazte bat identifikatu eta ondasun publikoak narrasteagatik zigortzeko proposatu ondoren.

Handik gutxira, gazte talde handi bat Udaltzaingoaren egoitzara joan zen, eta agenteei agiraka eta eraso egin zien. Gertaera horien aurrean, Ertzaintzaren patruilak udaltzainei laguntzera joan ziren, eta egoera bideratzeko esku hartu behar izan zuten. Ondorioz, bi ertzain zauritu ziren.

Urola-Kostako ertzain-etxeak ikerketa hasi zuen gertakari horiengatik, eta, hasiera batean, 16 urteko mutil bat atxilotu zuten eta beste hamar gazte ikertu. Desordena publikoak eta agintaritzaren agenteen aurkako atentatua leporatu dizkiete guztiei.

Orain, Ertzaintzak 18 eta 38 urte bitarteko 11 pertsona ikertu ditu, eta ez da baztertzen pertsona gehiago atxilotzea edo ikertzea desordena publiko horiekin lotuta.

