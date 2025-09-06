GIPUZKOA
Más de 4000 personas y 31 sidrerías en el Sagardo Eguna de San Sebastián

El Sagardo Eguna reúne a unas 4000 personas dentro del programa de Euskal Jaiak de Donostia
18:00 - 20:00
EITB

Los productores han ofrecido al público sus mejores sidras de la cosecha 2024, de la que se han servido cerca de 6000 botellas, acompañadas de una variedad de pintxos de chorizo, tortilla de bacalao y queso, en un ambiente festivo amenizado por trikitilaris y bertsolaris.

