GIPUZKOA
4.000 pertsona baino gehiago eta 31 sagardotegi Donostiako Sagardo Egunean

El Sagardo Eguna reúne a unas 4000 personas dentro del programa de Euskal Jaiak de Donostia
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Ekoizleek 2024ko uztako sagardo onenak eskaini dizkiote publikoari, eta 6.000 botila saldu dituzte, txorizo, bakailao tortilla eta gazta pintxoz lagunduta edateko, trikitilariek eta bertsolariek berotu duten festa giroan.

