Vuelve a acelerarse la homologación de títulos universitarios para personas migrantes

Homologación de los títulos universitarios de las personas migrantes
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Berriro bizkortu da pertsona migratzaileentzako unibertsitate-tituluen homologazioa
author image

EITB

Última actualización

Después de 10 meses de bloqueo, se ha vuelto a acelerar la homologación de los títulos universitarios de las personas migrantes. A pesar de ello, las asociaciones que ayudan a estos piden que las competencias se transfieran a Euskadi, para así poder acelerar el proceso.

