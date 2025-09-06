Migratzaileak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Berriro bizkortu da pertsona migratzaileen unibertsitate tituluak homologatzeko prozesua

Homologación de los títulos universitarios de las personas migrantes
18:00 - 20:00
Bideotik ateratako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

10 hilabeteko blokeoa izan ondoren, berriro bizkortu da pertsona migratzaileen unibertsitate tituluak homologatzeko prozesua. Hala ere, horiei laguntzen dieten elkarteek eskumenak Euskadira transferitzea nahi dute, prozesua bizkortu ahal izateko.

Gizartea Zarautz Araba Bizkaia Gasteiz Bilbo Donostia Valentzia Erkidegoa Migrazioa Gipuzkoa

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu