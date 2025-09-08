EITB DATA
El calentamiento del mar ha alterado el comportamiento de diversas especies

AZTI Xabier Irigoien
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Itsasoaren berotzeak hainbat espezieren portaera aldatu du
La temperatura del mar Cantábrico lleva décadas subiendo y las consecuencias ya son más que evidentes. Azti lleva casi 40 años recogiendo datos de nuestra costa que dan fe de ese calentamiento.

EITB Data Cambio Climático Sociedad

