Itsasoaren berotzeak hainbat espezieren portaera aldatu du

AZTI Xabier Irigoien
18:00 - 20:00

Xabier Irigoien, Ikerbasqueko ikertzailea, Aztin. Argazkia: EITB 

EITB

Azken eguneratzea

Kantauri itsasoko tenperaturak hamarkadak daramatza igotzen, eta horren ondorioak nabaritzen hasiak gara. Aztik ia 40 urte daramatza gure kostaldeko datuak biltzen.

