El Gobierno Vasco celebra por octavo año consecutivo el día de la Diáspora Vasca

Euskal Diasporen Eguna Markina-Xemeinen, zezta-punta omenduz
18:00 - 20:00
El acto se ha celebrado en Markina-Xemein. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak zortzigarren urtez ospatu du Euskal Diasporaren eguna
author image

EITB

Última actualización

El acto en Markina-Xemein ha rendido homenaje a la cesta punta, y a los pelotaris que llevan el nombre del euskera a los frontones de todo el mundo.

