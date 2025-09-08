Euskal nortasuna
Eusko Jaurlaritzak zortzigarren urtez ospatu du Euskal Diasporaren eguna

Euskal Diasporen Eguna Markina-Xemeinen, zezta-punta omenduz
18:00 - 20:00
Markina-Xemeinen ospatu da ekitaldia. Bideotik hartutako irudia.
EITB

Azken eguneratzea

Markina-Xemeingo ekitaldiak omenaldia egin dio zesta-puntari; hain zuzen ere, euskararen izena mundu osoko pilota lekuetara eran duten pilotariei.

