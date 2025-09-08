Los padres acusados de intentar matar a su bebé en Gipuzkoa niegan el zarandeo y defienden que padece una enfermedad genética

Este lunes, 8 de septiembre, ha comenzado el juicio contra los padres acusados de intentar asesinar a su hija de dos meses en Gipuzkoa en octubre de 2023. Ambos han negado tajantemente los hechos, defendiendo que en ningún momento zarandearon a la menor.

La madre ha explicado que su embarazo presentó complicaciones y, junto con los problemas de salud posteriores, la hija presenta una enfermedad genética "ultrarrara". Por tanto, esta sería, según los progenitores, la causante de las lesiones en la menor.

La Fiscalía solicita siete años de prisión para cada uno de ellos por un delito de asesinato en grado de tentativa. Según la acusación, al menos uno de los progenitores sacudió violentamente a la niña mientras el otro lo permitió o no lo evitó, causándole graves lesiones.

Uno de los agentes de la Ertzaintza que participó en la instrucción ha señalado que la madre dio "más explicaciones de las necesarias" y justificaba cada una de las lesiones, incluso sin ser preguntada.

Los padres han afirmado que la pequeña está siendo sometida a pruebas genéticas cuyos resultados se conocerán en unos meses, y que podrían confirmar o no una enfermedad rara como causa de las lesiones.

El juicio continuará en los próximos días con la declaración de peritos y testigos que deberán esclarecer si las lesiones de la bebé se deben a maltrato o a una patología médica.