Gipuzkoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gipuzkoan haurra hiltzen saiatzeagatik akusatutako gurasoek ukatu egin dute alaba astindu izana, eta adierazi dute lesioak gaixotasun genetiko baten ondorio direla

Fiskaltzak zazpi urteko espetxe-zigorra eskatu du bakoitzarentzat, hilketa saiakera egotzita. Gurasoek, aldiz, adierazi dute lesioak gaixotasun "oso arraro" baten ondorio direla.

Juicio en la Audiencia de Gipuzkoa contra unos padres acusados de intentar asesinar a su bebé por el síndrome del niño zarandeado.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Astelehen honetan, irailaren 8an, hasi da gurasoen aurkako epaiketa, bi hilabeteko alaba astinduz haren bizia arriskuan jartzeagatik. Biek ukatu egin dute gertatutakoa, eta defendatu dute adingabea ez zutela inoiz astindu.

Amak azaldu duenez, konplikazioak izan zituen haurdunaldian, eta, ondorengo osasun-arazoekin batera, gaixotasun genetiko "oso arraro" bat garatu zuen haurrak. Beraz, hori izango litzateke, gurasoen arabera, adingabearen lesioen eragilea.

Fiskaltzak zazpi urteko espetxe-zigorra eskatu du bakoitzarentzat, hilketa saiakera egotzita. Akusazioaren arabera, gurasoetako batek neskatoa bortizki astindu zuen, eta besteak ez zuen erasoa saihestu.

Instrukzioan parte hartu zuen ertzainetako batek adierazi duenez, amak "behar baino azalpen gehiago" eman zituen, eta lesio guzti-guztiak justifikatu zituen, galdetu gabe ere.

Gurasoek adierazi dute neskatoari proba genetikoak egiten ari zaizkiola. Horrenbestez, laster jakingo ditugu proba horien emaitzak; alegia, jakingo da gaixotasun arraroa den edo ez den lesioen eragilea.

Epaiketak hurrengo egunetan jarraituko du, perituen eta lekukoen deklarazioarekin. Horiek argitu beharko dute haurraren lesioak tratu txarren edo patologia mediko baten ondorio diren.

Gizartea Erailketak Gipuzkoa Donostia Donostia Ospitalea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Nora Ferreira Jaizkibel konpainiako kapitaina
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Jaizkibelek gutun bat eman dio Hondarribiko alkateari, "estrategia aldaketa" eskatuz

Nora Ferreirak, Jaizkibel konpainiako kapitainak, Hondarribiko Udalaren jarrera kritikatu du. "Ezin ditu bi taldeak maila berean jartzen jarraitu, gu emakumeen eskubideen alde borrokan ari baikara", adierazi du Ferreirak. Gainera, hainbat ordezkari politikok, Miren Elgarresta (Emakunde), Ines Ibañez de Maeztu (Arartekoa) eta Maddalen Iriarte (EH Bildu), besteak beste, egindako urratsak nabarmendu nahi izan dituzte, baina erakunde guztiei inplikazio handiagoa eskatu diete.

Gehiago kargatu