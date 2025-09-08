Será noticia: EITB Data, arranque del curso escolar en la CAV y Día de la Diáspora

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 8 de septiembre de 2025:

- EITB DATA: EITB presenta y desgrana hoy la última entrega de EITB Data, que analiza las últimas olas de calor registradas en Euskal Herria, los cambios en las temperaturas o la percepción que la ciudadanía tiene del cambio climático, entre muchas otras cuestiones.

- Arranca el curso escolar en la CAV: Este lunes 8 de septiembre, es el primer día de clase para los y las más de 300.000 alumnos y alumnas de la Comunidad Autónma Vasca. Además, el lehendakari Imanol Pradales presidirá hoy la reunión de la Mesa del Pacto contra la segregación.

- Día de la Diáspora: El Gobierno Vasco celebra hoy la octava edición del Día de la Diáspora Vasca con un homenaje a la comunidad de Cesta Punta en Markina-Xemein.