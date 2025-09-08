Principales titulares
Será noticia: EITB Data, arranque del curso escolar en la CAV y Día de la Diáspora

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
BILBAO, 15/08/2025.- Dos mujeres se protegen del sol con sus abanicos, este viernes en Bilbao, donde han decretado alerta naranja por altas temperaturas. Numerosas localidades de Euskadi han registrado una nueva noche tropical, con mínimas que no han bajado de los 20 grados, que augura una jornada que desde la Agencia Vasca de Meteorología-Euskalmet prevén que pueda ser la más calurosa del verano en la comunidad autónoma. EFE/ Javier Zorrilla
Foto: Orain.eus
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: EITB Data, ikasturtearen hasiera EAEn eta Diasporaren Eguna
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 8 de septiembre de 2025:

EITB DATA: EITB presenta y desgrana hoy la última entrega de EITB Data, que analiza las últimas olas de calor registradas en Euskal Herria, los cambios en las temperaturas o la percepción que la ciudadanía tiene del cambio climático, entre muchas otras cuestiones.

Arranca el curso escolar en la CAV: Este lunes 8 de septiembre, es el primer día de clase para los y las más de 300.000 alumnos y alumnas de la Comunidad Autónma Vasca. Además, el lehendakari Imanol Pradales presidirá hoy la reunión de la Mesa del Pacto contra la segregación.

Día de la Diáspora: El Gobierno Vasco celebra hoy la octava edición del Día de la Diáspora Vasca con un homenaje a la comunidad de Cesta Punta en Markina-Xemein

Jaizkibel participa por primera vez en la Salve y recibe el bastón de mando por parte de la corporación

Por primera vez, la ccompañía Jaizkibel ha participado en la tradicional Salve de Hondarribia. Primero ha accedido a la iglesia la representación del alarde tradicional y después lo ha hecho Jaizkibel. Ambos han sido recibidos con aplausos, y tras ellos ha llegado la corporación municipal.  A la salida, la tradición manda que la corporación baile el aurresku a los representantes de las compañía y les entregue el bastón de mando. Este año, los representantes del alarde tradicional han optado por esperar dentro de la iglesia a que terminase el acto oficial, donde sí ha participado Jaizkibel. Una vez terminado dicho acto, han salido, y ya en la plaza de Armas, han celebrado su propio acto. 

