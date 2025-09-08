Titular nagusiak
Albiste izango da: EITB Data, ikasturtearen hasiera EAEn eta Diasporaren Eguna

Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.

BILBAO, 15/08/2025.- Dos mujeres se protegen del sol con sus abanicos, este viernes en Bilbao, donde han decretado alerta naranja por altas temperaturas. Numerosas localidades de Euskadi han registrado una nueva noche tropical, con mínimas que no han bajado de los 20 grados, que augura una jornada que desde la Agencia Vasca de Meteorología-Euskalmet prevén que pueda ser la más calurosa del verano en la comunidad autónoma. EFE/ Javier Zorrilla
Argazkia: Orain.eus
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko irailaren 8an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

EITB Data: EITB Dataren atal berri honetan, urteotako beroaldiak, herritarren klima aldaketarekiko pertzepzioa edota tenperaturen bilakaera aztertuko dugu.

- Ikasturtearen hasiera EAEn: Euskal Autonomía Erkidegoko 300.000tik gora ikaslerentzat, gaurkoa lehen klase eguna izango da. Horrez gain, Imanol Pradales lehendakaria eskola segregazio itunerako mahaiaren bileran izango da.

Diasporaren eguna: Gaur arratsaldean, zortzigarrenez ospatuko du Eusko Jaurlaritzak Euskal Diasporaren EgunaMarkina-Xemeinen, zesta-puntaren komunitatea ardatz harturik.

EITB Data Klima Aldaketa Hezkuntza Gizartea

Jaizkibelek lehen aldiz hartu du parte Salbean eta aginte-makila jaso du korporazioaren aldetik

Lehen aldiz, Jaizkibel konpainiak Hondarribiko Salbean parte hartu du. Lehenik, alarde tradizionaleko ordezkariak sartu da elizara, eta, ondoren, Jaizkibelgoak. Txaloka hartu dituzte biak, eta, ondoren, udalbatza iritsi da.  Irteeran, tradizioak agintzen du korporazioak aurreskua dantzatzea eta aginte-makila ematea ordezkariei. Aurten, alarde tradizionaleko ordezkariek eliza barruan itxarotea erabaki dute, ekitaldi ofiziala amaitu arte. Hartan parte hartu du Jaizkibelek. Ekitaldi hori amaitu denean, tradizionalekoak elizatik Arma plazara joan eta ekitaldi propioa egin dute. 

