Al menos 25 heridos, tres de gravedad, en la explosión de un bar en Vallecas

Euskaraz irakurri: Gutxienez 25 zauritu, horietako hiru larri, Madrilgo Vallecas auzoko taberna batean izandako leherketan
Agencias | EITB

Al menos 25 personas han resultado heridas, tres de ellas en estado grave y dos potencialmente graves, tras una explosión en el bar 'Mis Tesoros' de la calle Manuel Maroto del distrito madrileño de Puente de Vallecas, que ha afectado también al edificio superior de viviendas. Los bomberos se encuentran trabajando en el desescombro del local y el control del edificio, que ha quedado dañado.  La calle ha tenido que ser cortada.

