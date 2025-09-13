GERTAERAK
Gutxienez 25 zauritu, horietako hiru larri, Madrilgo Vallecas auzoko taberna batean izandako leherketan

18:00 - 20:00
Agentziak | EITB

Gutxienez 25 pertsona zauritu dira, horietako hiru larri, Madrilgo Puente de Vallecas barrutiko Manuel Maroto kaleko 'Mis Tesoros' tabernan izandako leherketa baten ondorioz. Leherketa horrek eraikinaren goiko aldean zeuden etxebizitzei ere eragin die. Kalea moztu behar izan dute.

Gizartea Madril Espainia

