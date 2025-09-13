Gutxienez 25 zauritu, horietako hiru larri, Madrilgo Vallecas auzoko taberna batean izandako leherketan
Gutxienez 25 pertsona zauritu dira, horietako hiru larri, Madrilgo Puente de Vallecas barrutiko Manuel Maroto kaleko 'Mis Tesoros' tabernan izandako leherketa baten ondorioz. Leherketa horrek eraikinaren goiko aldean zeuden etxebizitzei ere eragin die. Kalea moztu behar izan dute.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Txokolatea, erosketa saskian gehien garestitu den produktuetako bat
Horren aurrean, txokolategileek bi aukera dituzte: prezioak igo edo kalitatea txikitu. Boli Kosta eta Ghana dira kakao ekoizlerik handienak, mundu osoan kontsumitzen den kakaoaren % 60 inguru ekoizten baitute han.
Espainiako Vueltako txirrindulariei bidea itxi diete, errepidean eserialdia eginez
Israelen aurkako eta Palestinaren aldeko protestan, 100 manifestarik Vueltako ibilgailuen karabana geldiarazi dute helmugatik 18 kilometrora. Ziklistek, baina, errepidearen hegaletatik egin dute bidea, manifestariak erdian utzita.
Gizon bat atxilotu dute Tuteran, bikotekide ohia jotzeagatik
Autoz ihes egin, eta istripua eragin zuen AP-68an.
EAJk salatu du Gasteizko etorkinentzako makrozentroak "talka" egiten duela "euskal harrera ereduarekin"
Jone Berriozabal Arabako jeltzaleen buruak uste du Espainiako Gobernuak "beste leku batzuetarako nahi ez duen eredua" eraman duela Gasteizera. Horregatik, atzera egiteko eta lanak bertan behera uzteko eskatu dio.
Oscar Guerrero, Israel-Premier Tech taldeko zuzendaria, bere etxean dago jada Espainiako Vuelta utzi ostean
Orain egun batzuk esan zuen ez zuela lasterketa utziko. Atzoko etapan, baina, ez zen bere taldearen autoan joan, eta, dirudienez, Nafarroara itzuli da.
Bi pertsona zauritu dira Andoaingo etxebizitza batean gas leherketa baten ondorioz
Donostia Ospitalera eraman dituzte, baina ez daude larri. Etxebizitza prezintatu egin dute, badaezpadako neurri gisa.
135 pertsona bizi dira Donostiako Herrera auzoko fabrika abandonatu batean
Gizonak, atzerritarrak eta adinez nagusiak dira denak. Eraikinaren egoerak kezkatuta, Herripe auzo elkarteak ikuskapena egiteko eskatu zion Udalari. Teknikariak bertaratu direnean identifikatu dituzte Udaltzaingoak eta Ertzaintzak.
76 urteko gizon bat hil da Zarauzko hondartzan
Sorosleek oso larri atera dute uretatik, eta, suspertzen saiatu badira ere, ez dute lortu.
Tuberkulosi kasu batek prebentzio eta kontrol protokoloa aktibatu du EHUko Zientzia Fakultatean
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak 70 kontaktu identifikatu dituzte. Azterketak eta jarraipena egingo zaie hurrengo egunetan.