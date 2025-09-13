Dos heridos por una explosión de gas en una vivienda de Andoain
Han sido trasladados al hospital Donostia, aunque no revisten gravedad. La vivienda ha sido precintada como medida preventiva.
Dos personas han resultado heridas como consecuencia de una explosión de gas registrada esta madrugada en la localidad guipuzcoana de Andoain, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
La explosión se ha producido sobre las 02:30 horas en un cuarto piso en el portal número 34 de Kale Berria. La deflagración se ha producido en la cocina, donde se ha derrumbado una pared.
Como consecuencia de la explosión dos personas han sufrido lesiones, por lo que han sido trasladadas al hospital Donostia, aunque sin gravedad.
La Ertzaintza ha precintado la vivienda como medida preventiva.
