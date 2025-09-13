Bi pertsona zauritu dira gas leherketa baten ondorioz Andoaingo etxebizitza batean
Bi pertsona zauritu dira gaur goizaldean Andoainen (Gipuzkoa) izan den gas-leherketa baten ondorioz, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Leherketa 02:30 aldera gertatu da, Kale Berriko 34.ean, laugarren solairuko etxebizitza batean. Sukaldean izan da leherketa, eta horma bat behera etorri omen da.
Eztandaren ondorioz bi pertsonak min hartu dute, eta Donostiako ospitalera eraman dituzte, baina larritasunik gabe.
Ertzaintzak prezintatu egin du etxebizitza, badaezpadako neurri gisa.
