Bi pertsona zauritu dira gas leherketa baten ondorioz Andoaingo etxebizitza batean

Donostia ospitalera eraman dituzte, baina ez daude larri. Etxebizitza prezintatu egin dute badaezpadako neurri gisa.
Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Bi pertsona zauritu dira gaur goizaldean Andoainen (Gipuzkoa) izan den gas-leherketa baten ondorioz, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Leherketa 02:30 aldera gertatu da, Kale Berriko 34.ean, laugarren solairuko etxebizitza batean. Sukaldean izan da leherketa, eta horma bat behera etorri omen da.

Eztandaren ondorioz bi pertsonak min hartu dute, eta Donostiako ospitalera eraman dituzte, baina larritasunik gabe. 

Ertzaintzak prezintatu egin du etxebizitza, badaezpadako neurri gisa.

