ALAVA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Salinas de Añana celebra la Fiesta del Entroje, representando la recogida de este "oro blanco"

Entroje Jaia ospatu dute gatz-egileek Gesaltza Añanan, "urre zuri" honen bilketa irudikatuz
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Entroje Jaia ospatu dute gatz-egileek Gesaltza Añanan, "urre zuri" honen bilketa irudikatuz
author image

EITB

Última actualización

Esta fiesta se restableció en 2008, de la mano de Gatzagak Elkartea, y desde entonces se ha convertido en un día muy especial para todos los salineros. Este año, además, se ha rendido homenaje a todas las mujeres que mantuvieron vivo el Valle Salado.

Sociedad Araba-Álava Comunidad Autonóma Vasca Fiestas

Más noticias sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Al menos 25 heridos, tres de gravedad, en la explosión de un bar en Vallecas

Al menos 25 personas han resultado heridas, tres de ellas en estado grave y dos potencialmente graves, tras una explosión en el bar 'Mis Tesoros' de la calle Manuel Maroto del distrito madrileño de Puente de Vallecas, que ha afectado también al edificio superior de viviendas. La explosión ha sido causada por una "concentración de gases", según un portavoz de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid

Cargar más