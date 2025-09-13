ARABA
Gatza biltegiratzeko jaia ospatu dute Gesaltza Añanan, "urre zuri" honen bilketa irudikatuz

Entroje Jaia ospatu dute gatz-egileek Gesaltza Añanan, "urre zuri" honen bilketa irudikatuz
Gatzagak elkarteak 2008an berreskuratu zuen jai hau, eta oso egun berezia bihurtu da ordutik gatz egile guztientzat. Aurten, gainera, omenaldia egin diete Gatz Harana bizirik mantendu zuten emakume guztiei. 

