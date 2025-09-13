Sestao y Baiona se manifiestan contra el "blanqueo" de Israel y el genocidio en Gaza
Alrededor de 300 personas han participado en la protesta del municipio de Bizkaia; en cambio, la de la capital de Lapurdi ha contando con unas 200 personas.
Alrededor de 300 personas en Sestao y unas 200 en Baiona se han manifestado este sábado para denunciar la situación en Palestina. En el municipio de Bizkaia, los manifestantes han denunciado el uso del deporte y la cultura por parte de Israel para "blanquear su imagen internacional". En la capital de Lapurdi, en cambio, las protestas han exigido un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, condenando el "genocidio" del pueblo palestino.
La plataforma Sestao Palestina Herri Ekimena ha realizado este sábado una concentración como respuesta a la participación de siete ajedrecistas israelíes en el Open Basque Country de ajedrez, que se celebra estos días en el municipio. A pesar de que los deportistas decidieron retirarse del torneo, la plataforma no ha desconvocado la protesta.
Plataforma Sestao Palestina Herri Ekimena
Sestao no quiere representantes del estado genocida en sus calles"
Desde la plataforma han celebrado esta retirada como "un pequeño logro", aunque han subrayado que "en Gaza continúa el genocidio".
"Sestao no quiere representantes del estado genocida en sus calles", han señalado desde la plataforma. Además, en la manifestación han querido agradecer el apoyo del Club Ajedrez Sestao: "Gracias a la fuerza demostrada por los vecinos y vecinas de Sestao, junto con el esfuerzo de nuestro club, el objetivo ha sido conseguido".
Carine, miembro de la Asociación Solidaridad Francia-Palestina (AFPS)
Si los ciudadanos protestan, pueden presionar a los gobiernos e influir en sus decisiones"
En Baiona, unas 200 personas han asistido a la manifestación convocada por la asociación Solidaridad Francia-Palestina (AFPS) y el colectivo Baiona Palestinarekin. En ella, los asistentes han denunciado la situación humanitaria en la Franja de Gaza, donde, según el Ministerio de Salud de Hamás, más de 64.700 personas han muerto y 164.000 han resultado heridas desde octubre de 2023.
"Si los ciudadanos protestan, pueden presionar a los gobiernos e influir en sus decisiones", ha afirmado Carine, miembro de la AFPS.
Más noticias sobre sociedad
Una sentada ocupa la carretera y obliga a los corredores de la Vuelta a España a esquivarlos
En la protesta contra Israel y en apoyo a Palestina un grupo de 100 manifestantes ha obligado a parar la caravana de vehículos de la carrera y a los corredores a esquivar el corte de la vía.
Salinas de Añana celebra la Fiesta del Entroje, representando la recogida de este "oro blanco"
Esta fiesta se restableció en 2008, de la mano de Gatzagak Elkartea, y desde entonces se ha convertido en un día muy especial para todos los salineros. Este año, además, se ha rendido homenaje a todas las mujeres que mantuvieron vivo el Valle Salado.
Al menos 25 heridos, tres de gravedad, en la explosión de un bar en Vallecas
Al menos 25 personas han resultado heridas, tres de ellas en estado grave y dos potencialmente graves, tras una explosión en el bar 'Mis Tesoros' de la calle Manuel Maroto del distrito madrileño de Puente de Vallecas, que ha afectado también al edificio superior de viviendas. La explosión ha sido causada por una "concentración de gases", según un portavoz de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid
El chocolate, uno de los productos que más ha subido en la cesta de la compra
Frente al alza del precio, los chocolateros tienen dos opciones: aumentar los precios o reducir la calidad de los productos. Costa de Marfil y Ghana son los mayores productores de cacao, donde producen alrededor del 60 % del cacao que se consume en el mundo.
Detenido un hombre en Tudela por agredir a su exmujer
El hombre se dio a la fuga en coche y provocó un accidente en la AP-68.
El PNV denuncia que el macrocentro para inmigrantes de Vitoria "choca con el modelo vasco de acogida"
La líder de los jeltzales alaveses, Jone Berriozabal, cree que el Gobierno de España ha llevado a Vitoria-Gasteiz "un modelo que no quiere para otros lugares", por lo que le ha pedido que dé marcha atrás y pare las obras.
Óscar Guerrero, director del Israel-Premier Tech, ya está en casa tras abandonar la Vuelta a España
Hace unos días aseguraba que no abandonaría la carrera. Sin embargo, en la etapa de ayer, viernes, Guerrero ya no estuvo en el coche de su equipo.
Dos heridos por una explosión de gas en una vivienda de Andoain
Han sido trasladados al hospital Donostia, aunque no revisten gravedad. La vivienda ha sido precintada como medida preventiva.
135 personas viven en una fábrica abandonada del barrio donostiarra de Herrera
Son todos varones, de nacionalidad extranjera y mayores de edad. Han sido identificados a raíz de una inspección municipal del edificio realizada por petición de la asociación vecinal Herripe.