Sestao y Baiona se manifiestan contra el "blanqueo" de Israel y el genocidio en Gaza

Alrededor de 300 personas en Sestao y unas 200 en Baiona se han manifestado este sábado para denunciar la situación en Palestina. En el municipio de Bizkaia, los manifestantes han denunciado el uso del deporte y la cultura por parte de Israel para "blanquear su imagen internacional". En la capital de Lapurdi, en cambio, las protestas han exigido un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, condenando el "genocidio" del pueblo palestino.

La plataforma Sestao Palestina Herri Ekimena ha realizado este sábado una concentración como respuesta a la participación de siete ajedrecistas israelíes en el Open Basque Country de ajedrez, que se celebra estos días en el municipio. A pesar de que los deportistas decidieron retirarse del torneo, la plataforma no ha desconvocado la protesta.