Sestao y Baiona se manifiestan contra el "blanqueo" de Israel y el genocidio en Gaza

Alrededor de 300 personas han participado en la protesta del municipio de Bizkaia; en cambio, la de la capital de Lapurdi ha contando con unas 200 personas.

La plataforma Sestao Palestina se manifiesta para denunciar que Israel "blanquea su imagen" con el deporte y la cultura
En el municipio de Bizkaia, los manifestantes han denunciado el uso del deporte y la cultura por parte de Israel para "blanquear su imagen internacional". Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Manifestazioak Sestaon eta Baionan, Israel zuritzearen eta Gazako genozidioaren kontra
EITB

Alrededor de 300 personas en Sestao y unas 200 en Baiona se han manifestado este sábado para denunciar la situación en Palestina. En el municipio de Bizkaia, los manifestantes han denunciado el uso del deporte y la cultura por parte de Israel para "blanquear su imagen internacional". En la capital de Lapurdi, en cambio, las protestas han exigido un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, condenando el "genocidio" del pueblo palestino.

La plataforma Sestao Palestina Herri Ekimena ha realizado este sábado una concentración como respuesta a la participación de siete ajedrecistas israelíes en el Open Basque Country de ajedrez, que se celebra estos días en el municipio. A pesar de que los deportistas decidieron retirarse del torneo, la plataforma no ha desconvocado la protesta.

Plataforma Sestao Palestina Herri Ekimena

Sestao no quiere representantes del estado genocida en sus calles"

Desde la plataforma han celebrado esta retirada como "un pequeño logro", aunque han subrayado que "en Gaza continúa el genocidio".

"Sestao no quiere representantes del estado genocida en sus calles", han señalado desde la plataforma. Además, en la manifestación han querido agradecer el apoyo del Club Ajedrez Sestao: "Gracias a la fuerza demostrada por los vecinos y vecinas de Sestao, junto con el esfuerzo de nuestro club, el objetivo ha sido conseguido".

Carine, miembro de la Asociación Solidaridad Francia-Palestina (AFPS)

Si los ciudadanos protestan, pueden presionar a los gobiernos e influir en sus decisiones"

En Baiona, unas 200 personas han asistido a la manifestación convocada por la asociación Solidaridad Francia-Palestina (AFPS) y el colectivo Baiona Palestinarekin. En ella, los asistentes han denunciado la situación humanitaria en la Franja de Gaza, donde, según el Ministerio de Salud de Hamás, más de 64.700 personas han muerto y 164.000 han resultado heridas desde octubre de 2023.

"Si los ciudadanos protestan, pueden presionar a los gobiernos e influir en sus decisiones", ha afirmado Carine, miembro de la AFPS.

