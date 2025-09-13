Palestina
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Manifestazioak Sestaon eta Baionan, Israel zuritzearen eta Gazako genozidioaren kontra

300 pertsona inguru izan dira Bizkaiko udalerriko protestan; Lapurdiko hiriburukoak, aldiz, 200 pertsona inguru bildu ditu.

La plataforma Sestao Palestina se manifiesta para denunciar que Israel "blanquea su imagen" con el deporte y la cultura

Sestaoko manifestariek salatu dute Israelek kirola eta kultura erabiltzen dituela "nazioarteko irudia zuritzeko". Argazkia: Europa Press.

author image

EITB

Azken eguneratzea

 

300 pertsona inguru bildu dira Sestaon eta 200 inguru Baionan larunbat honetan Palestinako egoera salatzeko. Bizkaiko udalerrian egindako protestan, manifestariek salatu dute Israelek kirola eta kultura erabiltzen dituela "nazioarteko irudia zuritzeko". Lapurdiko hiriburuko manifestazioan, aldiz, berehalako su-etena eskatu dute, Palestinako herriaren "genozidioa" salatuz.

Sestao Palestina Herri Ekimenak kontzentrazioa burutu du larunbat honetan Open Basque Country txapelketaren atarian. Izan ere, horretan zazpi xakelari israeldar ziren partehartzaileen artean. Kirolariek txapelketatik erretiratzea erabaki duten arren, plataformak ez du protesta bertan behera utzi.

Sestao Palestina Herri Ekimena

Sestaok ez du estatu genozidaren ordezkaririk nahi kaleetan"

Plataformatik "lorpen txiki bat" bezala ospatu dute xakelarien erretiratzea. Bien bitartean, Gazak "genozidioa pairatzen jarraitzen duela" azpimarratu dute manifestariek.

"Sestaok ez du estatu genozidaren ordezkaririk nahi bere kaleetan", adierazi dute plataformatik. Gainera, manifestazioan Sestaoko Xake Klubaren babesa eskertu nahi izan dute: "Sestaoko bizilagunek erakutsitako indarrari esker, gure xake klubaren esfortzuarekin batera, lortu da helburua".

Carine, Frantzia-Palestina Elkartasun Elkarteko (AFPS) kidea

 

Herritarrek protesta egiten badute, gobernuak presionatu eta euren erabakietan eragin dezakete"

Lapurdiko hiriburuan, aldiz, 200 bat lagun izan dira Frantzia-Palestina Elkartasuna (AFPS) elkarteak eta Baiona Palestinarekin kolektiboak deitutako manifestazioan. Horretan, Gazako Zerrendaren egoera humanitarioa salatu dute, non, Hamaseko Osasun Ministerioaren arabera, 64 700 pertsona baino gehiago hil eta 164 000 zauritu dira, 2023ko urritik.

"Herritarrek protesta egiten badute, gobernuak presionatu eta euren erabakietan eragin dezakete", adierazi du AFPSko kide de Carinek.

Palestina Gosea Gizartea Bizkaia Manifestazioak Israel Ekialde Hurbila Lapurdi Baiona Iparralde Giza eskubideak Sestao Munduko albisteak Gazako Zerrenda

Gizarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gutxienez 25 zauritu, horietako hiru larri, Madrilgo Vallecas auzoko taberna batean izandako leherketan

Gutxienez 25 pertsona zauritu dira, horietako hiru larri, Madrilgo Puente de Vallecas barrutiko Manuel Maroto kaleko 'Mis Tesoros' tabernan izandako leherketa baten ondorioz. Leherketa horrek eraikinaren goiko aldean zeuden etxebizitzei ere eragin die. Madrilgo Udaleko suhiltzaileen bozeramaile baten arabera, "gas kontzentrazio" batek eragin du leherketa. 

Gehiago kargatu