Elsa, diagnosticada con ELA a los 9 años, logra su sueño de estudiar en la universidad

Elsa fue diagnosticada de Esclerosis Lateral Amiotrófica con 9 años, y fue el primer caso de ELA infantil en España
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Elsari 9 urterekin diagnostikatu zioten ELA; orain, unibertsitatean ikasteko ametsa bete du
EITB

El acceso a la universidad se convirtió en un obstáculo más, tras superar la Educación Primaria y la Educación Secundaria. A pesar de las dificultades, Elsa ha conseguido un logro memorable: ha empezado a estudiar el Grado en Psicología, y quiere ser psicóloga criminóloga en el futuro. 

