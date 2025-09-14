Elsa, diagnosticada con ELA a los 9 años, logra su sueño de estudiar en la universidad
El acceso a la universidad se convirtió en un obstáculo más, tras superar la Educación Primaria y la Educación Secundaria. A pesar de las dificultades, Elsa ha conseguido un logro memorable: ha empezado a estudiar el Grado en Psicología, y quiere ser psicóloga criminóloga en el futuro.
