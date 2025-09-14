IKASKETAK
Elsari 9 urterekin diagnostikatu zioten ELA; orain, unibertsitatean ikasteko ametsa bete du

Elsa fue diagnosticada de Esclerosis Lateral Amiotrófica con 9 años, y fue el primer caso de ELA infantil en España
18:00 - 20:00
EITB

Lehen eta Bigarren Hezkuntzak gaindituta, unibertsitaterako sarbidea beste oztopo bat bihurtu zen. Zailtasunak zailtasun, lorpen gogoangarria lortu du Elsak: Psikologia Gradua ikasten hasi da, eta psikologo kriminologoa izan nahi du etorkizunean. 

