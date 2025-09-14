Rioja Alavesa 

La Diputación alavesa anuncia subvenciones para financiar los costes contra el mildiu

Este domingo se ha celebrado en Leza la 30ª Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa. Por su parte, el Gobierno Vasco ha anunciado la creación de una oficina permanente en Rioja Alavesa para dar servicio al sector vitivinícola.

LEZA (ÁLAVA), 14/09/2025.- La localidad de Leza acoge la 30 edición de la Fiesta de la Vendimia de la Rioja Alavesa a la que asistirá una amplia representación institucional. EFE/ Adrián Ruiz Hierro

30ª Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa. Foto: EFE.

Este domingo, 14 de septiembre, se ha celebrado en la localidad alavesa de Leza el XXX. Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa. En ella, Diputación Foral de Álava ha anunciado la concesión de subvenciones para financiar los costes contra el mildiu.

En el acto, Ramiro González, diputado general de la Diputación Foral de Álava, ha destacado que el mildiu ha provocado un año duro y ha recordado que la Diputación Foral ofrecerá una nueva subvención para combatirlo. Concretamente, destinará 1.600.000 euros a esta subvención.

"No ha sido un año fácil para los viticultores. Está siendo el año del mildiu. La Diputación Foral de Araba hace unas semanas anunció una ayuda específica para el liberamiento de costes que tenían para los viticultores estos tratamientos contra el mildiu", ha explicado el diputado general alavés.

Ramiro Gonzalez, diputado general de la Diputación Foral de Álava

La Diputación Foral de Araba hace unas semanas anunció una ayuda específica para el liberamiento de costes que tenían para los viticultores estos tratamientos contra el mildiu"

Por su parte, el Gobierno Vasco, por medio de la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco Amaia Barredo, ha informado de la puesta en marcha de una oficina permanente para dar servicio al sector vitivinícola.

Su objetivo será estar más cerca del sector vitivinícola, reforzando la colaboración para ofrecer asesoramiento y dar respuesta a las necesidades que puedan surgir.

La oficina estará ubicada en Laguardia ,en la sede de la Cuadrilla de Rioja Alavesa. Estará abierta durante tres días: lunes, miércoles y viernes, de 09:00 a 14:00 horas.

En la campaña 2024/2025, se han registrado 365 bodegas, catorce más en la 2018/2019. Además, el territorio cuenta con más de 13.800 hectáreas de viñedos: 12.696 de vino tinto, 1.043 de vino blanco y 102 de txakoli.

