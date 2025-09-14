La Diputación alavesa anuncia subvenciones para financiar los costes contra el mildiu

Este domingo, 14 de septiembre, se ha celebrado en la localidad alavesa de Leza el XXX. Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa. En ella, Diputación Foral de Álava ha anunciado la concesión de subvenciones para financiar los costes contra el mildiu.

En el acto, Ramiro González, diputado general de la Diputación Foral de Álava, ha destacado que el mildiu ha provocado un año duro y ha recordado que la Diputación Foral ofrecerá una nueva subvención para combatirlo. Concretamente, destinará 1.600.000 euros a esta subvención.

"No ha sido un año fácil para los viticultores. Está siendo el año del mildiu. La Diputación Foral de Araba hace unas semanas anunció una ayuda específica para el liberamiento de costes que tenían para los viticultores estos tratamientos contra el mildiu", ha explicado el diputado general alavés.