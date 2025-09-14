La Diputación alavesa anuncia subvenciones para financiar los costes contra el mildiu
Este domingo se ha celebrado en Leza la 30ª Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa. Por su parte, el Gobierno Vasco ha anunciado la creación de una oficina permanente en Rioja Alavesa para dar servicio al sector vitivinícola.
Este domingo, 14 de septiembre, se ha celebrado en la localidad alavesa de Leza el XXX. Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa. En ella, Diputación Foral de Álava ha anunciado la concesión de subvenciones para financiar los costes contra el mildiu.
En el acto, Ramiro González, diputado general de la Diputación Foral de Álava, ha destacado que el mildiu ha provocado un año duro y ha recordado que la Diputación Foral ofrecerá una nueva subvención para combatirlo. Concretamente, destinará 1.600.000 euros a esta subvención.
"No ha sido un año fácil para los viticultores. Está siendo el año del mildiu. La Diputación Foral de Araba hace unas semanas anunció una ayuda específica para el liberamiento de costes que tenían para los viticultores estos tratamientos contra el mildiu", ha explicado el diputado general alavés.
Ramiro Gonzalez, diputado general de la Diputación Foral de Álava
La Diputación Foral de Araba hace unas semanas anunció una ayuda específica para el liberamiento de costes que tenían para los viticultores estos tratamientos contra el mildiu"
Por su parte, el Gobierno Vasco, por medio de la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco Amaia Barredo, ha informado de la puesta en marcha de una oficina permanente para dar servicio al sector vitivinícola.
Su objetivo será estar más cerca del sector vitivinícola, reforzando la colaboración para ofrecer asesoramiento y dar respuesta a las necesidades que puedan surgir.
La oficina estará ubicada en Laguardia ,en la sede de la Cuadrilla de Rioja Alavesa. Estará abierta durante tres días: lunes, miércoles y viernes, de 09:00 a 14:00 horas.
En la campaña 2024/2025, se han registrado 365 bodegas, catorce más en la 2018/2019. Además, el territorio cuenta con más de 13.800 hectáreas de viñedos: 12.696 de vino tinto, 1.043 de vino blanco y 102 de txakoli.
Más noticias sociedad
Herida una persona en Mutilva tras caerse por un tragaluz a cuatro metros de altura
El joven de 21 años herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, con un politrauma de pronóstico reservado.
Un hombre y un niño, heridos por inhalación de humo en un incendio en Pamplona
Los afectados fueron trasladados al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras el incendio que se originó en la cocina de una vivienda de la calle Gorriti.
Este lunes comienza el juicio contra la enfermera que dejó sin vacunar a más de 400 niños en Kabieces
Las familias afectadas piden 12 años de prisión para la acusada, y la Fiscalía 7 años y medio. Están llamadas a declarar más de 70 personas.
Emakunde confirma que este verano ha descendido el número agresiones sexuales
La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, en declaraciones a Radio Euskadi, afirma que "objetivamente hablando" los datos "son positivos", aunque "queda muchísimo por hacer". En ese sentido, ha llamado a "seguir en la misma línea", poniendo el foco en la "prevención y la sensivilización".
Hallan el cadáver de un hombre sepultado bajo los escombros en el edificio donde ocurrió una explosión en Vallecas
Se trata de un hombre de 52 años que se encontraba en el sótano del edificio, y ha sido hallado tras el aviso de sus familiares.
La Vuelta a España más reivindicativa llegará esta tarde a meta con un dispositivo de seguridad sin precedentes
La carrera finalizará en Madrid y ante el llamamiento de nuevas protestas, han organizado un dispositivo especial, con un blindaje sin precedentes. A lo largo del recorrido hay convocadas una decena de protestas propalestinas, a las que se llama a acudir con kufiyas y banderas con colores de la bandera palestina.
Una sentada ocupa la carretera y obliga a los corredores de la Vuelta a España a esquivarlos
En la protesta contra Israel y en apoyo a Palestina un grupo de 100 manifestantes ha obligado a parar la caravana de vehículos de la carrera y a los corredores a esquivar el corte de la vía.
Salinas de Añana celebra la Fiesta del Entroje, representando la recogida de este "oro blanco"
Esta fiesta se restableció en 2008, de la mano de Gatzagak Elkartea, y desde entonces se ha convertido en un día muy especial para todos los salineros. Este año, además, se ha rendido homenaje a todas las mujeres que mantuvieron vivo el Valle Salado.
Sestao y Baiona se manifiestan contra el "blanqueo" de Israel y el genocidio en Gaza
Alrededor de 300 personas han participado en la protesta del municipio de Bizkaia; en cambio, la de la capital de Lapurdi ha contando con unas 200 personas.