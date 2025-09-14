Arabako Errioxa 

Mildiuaren aurkako kostuak finantzatzeko dirulaguntzak iragarri ditu Arabako Foru Aldundiak

Igande honetan, Arabako Errioxako mahats-bilketaren 30. festa ospatu da Lezan. Horretan, Eusko Jaurlaritzak iragarri du bulego iraunkor bat irekiko duela Arabako Errioxan mahastizaintza eta ardogintzaren sektoreari zerbitzua emateko.

LEZA (ÁLAVA), 14/09/2025.- La localidad de Leza acoge la 30 edición de la Fiesta de la Vendimia de la Rioja Alavesa a la que asistirá una amplia representación institucional. EFE/ Adrián Ruiz Hierro

Arabako Errioxako mahats-bilketaren 30. festa. Argazkia: EFE.

EITB

Azken eguneratzea

Igande honetan, irailaren 14an, ospatu da Arabako Errioxako mahats-bilketaren 30. festa Lezan (Araba). Ramiro Gonzalez Arabako Foru Aldundiko ahaldun nagusiak mildiuaren aurkako dirulaguntzak emango dituztela jakinarazi du bertan.

Ekitaldian, Gonzalezek esan du mildiuak urte gogorra eragin duela eta gogorarazi du Aldundiak beste dirulaguntza berri bat ematen duela horri aurre egiteko. Hain zuzen ere, Arabako Foru Aldundiak 1.600.000 euro erabiliko ditu dirulaguntza horretarako.

“Ez da urte erraza izan mahastizainentzat. Mildiuaren urtea izaten ari da aurtengoa. Aldundiak beste dirulaguntza bat du mildiuaren aurkako kostuak laguntzeko”, azaldu du Arabako ahaldun nagusiak.

Ramiro Gonzalez, Arabako Foru Aldundiko ahaldun nagusia

“Ez da urte erraza izan mahastizainentzat. Mildiuaren urtea izaten ari da aurtengoa. Arabako Foru Aldundiak beste dirulaguntza bat du mildiuaren aurkako kostuei aurre egiten laguntzeko”

Bestalde, Eusko Jaurlaritzak ere berrikuntzak aurkeztu diru. Hain zuzen ere, Amaia Barredo Eusko Jaurliartzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuak jakinarazi du bulego iraunkor bat abiatuko dutela Arabako Errioxan.

Horren helburua mahastizaintza eta ardogintzaren sektoretik gertuago egotea izango da, lankidetza indartuz, aholkularitza eskaintzeko eta sortzen diren beharrei erantzuna emateko.

Bulegoa Guardian egongo da, Arabako Errioxako kuadrillaren egoitzan. Hiru egunetan egongo da zabalik: astelehen, asteazken eta ostiraletan, 09:00etatik 14:00etara.

Arabako lurraldean dago EAEko ardogintza-sektorearen gune nagusia: 2024/2025 kanpainan, 365 upategi erregistratu ziren; 2018/2019an baino 14 gehiago. Lurraldean 13.800 hektareatik gora mahasti daude; 12.696 ardo beltz, 1.043 ardo zuri eta 102 txakolin.

