MANIFESTACIONES PROPALESTINAS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Vuelta pide "respeto" hacia la carrera y los corredores y añade que podían haber "convivido" con las manifestaciones

Javier Guillen director de La Vuelta
18:00 - 20:00
Javier Guillén, director de La Vuelta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: La Vueltak lasterketarekiko eta txirrindulariekiko "errespetua" eskatu du, eta "manifestazioak eta kirola bateragarriak zirela gaineratu
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Javier Guillén, director de la Vuelta, ha lamentado "la imagen que ofreció La Vuelta" con la cancelación de la última etapa por la invasiones de la calzada e incidentes por parte de los manifestantes propalestinos. Es más, cree que lo ocurrido ayer es "inaceptable" y "no se debería repetir". 

Israel Palestina Manifestaciones España Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más