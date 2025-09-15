La Vueltak lasterketarekiko eta txirrindulariekiko "errespetua" eskatu du: "Manifestazioak eta kirola uztargarriak ziren"
Javier Guillen La Vueltako zuzendariak "La Vueltak atzo emandako irudia" deitoratu du, azken etapa Israelen aurkako eta Palestinaren aldeko protestengatik bertan behera gelditu ostean. Are gehiago, atzo gertatutakoa "onartezina" dela eta "ez litzatekeela errepikatu behar" uste du.
Javier Guillen: "Bateragarriak ziren manifestazioak eta Vuelta, ezin da horrelakorik errepikatu"
Lasterketako zuzendariak nabarmendu du bere helburu bakarra Vueltak aurrera egitea zela, eta UCIk soilik erabaki dezakeela zein talde sartu eta baztertu.
Vueltako antolatzaileek prentsaurrekoa deitu dute gaur eguerdirako Madrilen
Vueltako azken etaparen azken kilometroan, Madrilgo erdigunean, poliziaren eta manifestarien arteko liskarrak sortu ziren, ibilbideko hesiak bota zituztenean. Guztira, bi pertsona atxilotu zituzten eta 22 agente zauritu.
Palestinaren aldeko Madrilgo protestaren irudiak
Manifestariek errepidea itxi ostean, txirrindulariek ezin izan dute helmugarainoko bidea egin Espainiako Vueltako azken etapan, Madrilen.
Bertan behera geratu da Vueltako azken etapa, Madrilgo protesten ondorioz
Manifestariak ibilbideko azken kilometroan sartu dira eta errepidea erabat okupatu dute, etapa amaitzeko oraindik 56 kilometro falta zirenean. Pelotoia zenbaitetan gelditu ostean, lasterketako antolatzaileek etapa bertan behera uztea erabaki dute. 100.000 lagunek hartu dute parte protestetan, Gobernuak Madrilen duen ordezkariaren arabera.
