La Vueltak lasterketarekiko eta txirrindulariekiko "errespetua" eskatu du: "Manifestazioak eta kirola uztargarriak ziren"

Javier Guillen director de La Vuelta
18:00 - 20:00
Javier Guillén, La Vueltako zuzendaria. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Javier Guillen La Vueltako zuzendariak "La Vueltak atzo emandako irudia" deitoratu du, azken etapa Israelen aurkako eta Palestinaren aldeko protestengatik bertan behera gelditu ostean. Are gehiago, atzo gertatutakoa "onartezina" dela eta "ez litzatekeela errepikatu behar" uste du. 

