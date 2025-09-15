ROMERÍA
Los gasteiztarras dicen adiós al verano con la romería de Olarizu

18:00 - 20:00
La alubiada de Olarizu ha atraído a centenas de personas. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Gasteiztarrek udari agur esan diote Olarizuko erromeriarekin
EITB

Última actualización

La huelga que desde hace 6 meses llevan a cabo los jardineros de la ciudad ha modificado un poco la fiesta y la gente se ha quedado en las esquinas de los caminos. Sin embargo, el ambiente no ha decaído y la alubiada ha tenido una gran acogida.

La corporación municipal ha realizado la tradicional visita a los mojones de la ciudad.

Vitoria-Gasteiz Fiestas Sociedad

