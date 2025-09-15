ERROMERIA
Ehunka lagun bildu ditu Gasteizen Olarizuko erromeriak, udari agur esateko

18:00 - 20:00
Olarizuko babarrunak ehunka pertsona erakarri ditu. Argazkia: EITB.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Lorazainen grebak apur bat aldatu du festa, hilabeteak igaro baitira azken aldiz zelaietako belarra moztu zutenetik. Hala ere, festa-giroari eutsi diote gasteiztarrek. Babarrun-janak jende ugari erakarri du. 

Udalbatzako kideek, bestetik, ohikoa dutenez, hiriko mugarrietara bisita egin dute.

