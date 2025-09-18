Los peritos médicos diagnostican «trastorno delirante» a la enfermera que dejó sin vacunar a más de 400 niños en Kabieces

El juicio contra la enfermera acusada de fingir la administración de vacunas en Santurtzi a centenares de menores ha dado un giro tras conocerse el informe pericial que la diagnostica con un trastorno delirante, según ha confirmado EITB.

En la cuarta jordana del juicio, los forenses han asegurado que este cuadro clínico ya había sido detectado en junio de 2021, aunque en aquel momento la profesional continuó en su puesto como pediátrica. Los especialistas han señalado que la alteración mental repercutía de forma directa en su desempeño y han recomendado que la procesada inicie tratamiento psiquiátrico.

Estaba previsto que la acusada declarara en esta jornada, pero finalmente se ha negado a hacerlo aludiendo que no se encontraba en condiciones. El tribunal ha aceptado su decisión y continuará con la vista en los próximos días.

Las casi 50 familias que piden 12 años de prisión en su contra confían en la solidez de su acusación y en que suponga "un castigo" para la profesional que "jugó" con la salud de más de 400 niños.

La vista oral comenzó el lunes en la Audiencia de Bizkaia. La Fiscalía pide una condena de 7 años y medio como autora de sendos delitos continuados de daños agravados y de falsedad documental.