"Nahasmendu delirantea" diagnostikatu diote medikuek Kabiecesen 400 haur baino gehiago txertatu gabe utzi zituen erizainari

Epaiketaren laugarren egunean, auzipetua auzitegian aurkeztu da, baina deklaratzeko moduan ez dagoela onartu du.
BILBAO, 15/09/2025.- Un momento del juicio que se sigue contra una enfermera del ambulatorio de Kabieces en Santurtzi (Bizkaia), que simulaba vacunar a los niños, pero que en realidad no lo hacía, este lunes. EFE/Jon Garai
Santurtziko (Bizkaia) Kabieces anbulatorioko erizain baten aurkako epaiketaren une bat; izan ere, haurrak txertatzearen itxura egiten ari zen, baina ez zuen egiten.
EITB

Azken eguneratzea

Ehunka adingaberi txertoak eman izanaren plantak egitea leporatu zioten erizainaren aurkako epaiketak norabide berria hartu du, mediku perituek emakumeari “nahasmendu delirantea” diagnostikatu ostean, EITBk baieztatu duenez.

Epaiketaren laugarren egunean, auzitegiko medikuek baieztatu dute 2021eko ekainean antzeman zutela koadro kliniko hori, nahiz eta une hartan profesionalak pediatria postuan jarraitu zuen. Adituek adierazi dutenez, asaldura mentalak eragin zuzena zuen bere jardunean, eta auzipetuak tratamendu psikiatrikoa hastea gomendatu dute.

Akusatua gaur deklaratzea aurreikusita zegoen, baina azkenean ez du deklaratu nahi izan, deklaratzeko moduan ez zegoela argudiatuta. Auzitegiak onartu egin du erabakia, eta datozen egunetan jarraituko du epaiketarekin.

12 urteko kartzela-zigorra eskatzen duten ia 50 familiek espero dute akusazioa sendoa izatea, eta 400 haur baino gehiagoren osasunarekin "jolastu" zuen profesionalarentzat "zigorra" izatea.

Ahozko ikustaldia astelehenean hasi zen Bizkaiko Auzitegian. Fiskaltzak 7 urte eta erdiko kartzela-zigorra eskatu du, kalte larriak eragin eta dokumentuak faltsutzea leporatuta.

