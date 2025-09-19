Detienen a un vecino de Karrantza por estafar 950 mil euros a gasolineras

Un varon de 25 años de Karrantza (Bizkaia) ha sido detenido este miércoles como ideólogo y cabecilla de un entramado que habría estafado casi un millón de euros a empresas de distribución de combustible del Estado. El detenido se hacía pasar por comercial de una distribuidora de combustible.

La investigación se ha desarrollado durante diez meses y ha permitido esclarecer 17 delitos cometidos entre diciembre de 2023 y mayo de 2024. En ese tiempo, consiguieron sustraer unos 950.000 euros, de los cuales se han recuperado cerca de 400.000 gracias a la rapidez de las actuaciones policiales.

La Guardia Civil ha informado en un comunicado que la operación se inició tras la denuncia de una estación de servicio de Estella, que abonó más de 41.000 euros a la falsa distribuidora. A partir de este hecho se descubrió que la falsa distribuidora había actuado también en Tafalla y Bera (Navarra), Calahorra (La Rioja), Basauri (Bizkaia), Zuazo de Vitoria (Álava), Mejorada del Campo (Madrid), Langreo y Brieves (Asturias), Torre del Burgo (Guadalajara), Noia, Boiro, Sada, Santiago de Compostela, Laracha (A Coruña), Lugo (Lugo) y Ágreda (Soria).



El detenido ofrecía combustible a precios competitivos con pago inmediato. Para generar confianza, remitía documentación falsificada y mantenía contacto constante por correo, teléfono o WhatsApp. Tras recibir la transferencia por parte de las gasolineras, facilitaba códigos de carga falsos y, antes de que la víctima pudiera anular la operación bancaria, el autor extraía el dinero mediante distintas cuentas y cortaba la comunicación.



Durante la investigación se han detectado más de cien líneas telefónicas dadas de alta con identidades falsas, múltiples cuentas bancarias pantalla, correos creados 'ad hoc', uso de VPN y abundante documentación falsificada. Además, en los registros realizados en Karrantza y Ramales de la Victoria (Cantabria) se han intervenido teléfonos, ordenadores y tarjetas, cuyo análisis ha permitido localizar miles de documentos y conversaciones que vinculaban al detenido con estafas en todo el país.



Junto al detenido se ha investigado además a once personas de nacionalidad española, china y rumana, de entre 20 y 71 años, que actuaban como “mulas económicas” facilitando cuentas para canalizar los ingresos y retirarlos rápidamente. También se ha identificado a colaboradores en la confección de documentos falsos y en la adquisición de tarjetas.