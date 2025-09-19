Detienen a un vecino de Karrantza por estafar 950 mil euros a gasolineras
Un varon de 25 años de Karrantza (Bizkaia) ha sido detenido este miércoles como ideólogo y cabecilla de un entramado que habría estafado casi un millón de euros a empresas de distribución de combustible del Estado. El detenido se hacía pasar por comercial de una distribuidora de combustible.
La investigación se ha desarrollado durante diez meses y ha permitido esclarecer 17 delitos cometidos entre diciembre de 2023 y mayo de 2024. En ese tiempo, consiguieron sustraer unos 950.000 euros, de los cuales se han recuperado cerca de 400.000 gracias a la rapidez de las actuaciones policiales.
La Guardia Civil ha informado en un comunicado que la operación se inició tras la denuncia de una estación de servicio de Estella, que abonó más de 41.000 euros a la falsa distribuidora. A partir de este hecho se descubrió que la falsa distribuidora había actuado también en Tafalla y Bera (Navarra), Calahorra (La Rioja), Basauri (Bizkaia), Zuazo de Vitoria (Álava), Mejorada del Campo (Madrid), Langreo y Brieves (Asturias), Torre del Burgo (Guadalajara), Noia, Boiro, Sada, Santiago de Compostela, Laracha (A Coruña), Lugo (Lugo) y Ágreda (Soria).
El detenido ofrecía combustible a precios competitivos con pago inmediato. Para generar confianza, remitía documentación falsificada y mantenía contacto constante por correo, teléfono o WhatsApp. Tras recibir la transferencia por parte de las gasolineras, facilitaba códigos de carga falsos y, antes de que la víctima pudiera anular la operación bancaria, el autor extraía el dinero mediante distintas cuentas y cortaba la comunicación.
Durante la investigación se han detectado más de cien líneas telefónicas dadas de alta con identidades falsas, múltiples cuentas bancarias pantalla, correos creados 'ad hoc', uso de VPN y abundante documentación falsificada. Además, en los registros realizados en Karrantza y Ramales de la Victoria (Cantabria) se han intervenido teléfonos, ordenadores y tarjetas, cuyo análisis ha permitido localizar miles de documentos y conversaciones que vinculaban al detenido con estafas en todo el país.
Junto al detenido se ha investigado además a once personas de nacionalidad española, china y rumana, de entre 20 y 71 años, que actuaban como “mulas económicas” facilitando cuentas para canalizar los ingresos y retirarlos rápidamente. También se ha identificado a colaboradores en la confección de documentos falsos y en la adquisición de tarjetas.
Más noticias sobre sociedad
Muere un peatón atropellado por un coche en Biarritz
Un peatón ha fallecido esta mañana en el barrio de Beaurivage, en Biarritz, tras ser atropellado por un coche.
La prueba piloto de las jaulas de atún rojo de Getaria encara su recta final
Getaria acoge desde hace dos meses la primera granja marina de atún rojo. Medio centenar de ejemplares están siendo engordados a base de pescado azul en un proyecto piloto que pretende testar la viabilidad económica de este proyecto. Durante el mes de octubre los ejemplares abandonarán las jaulas.
Detenido acusado de agredir sexualmente a una mujer en San Sebastián
La víctima presentó su denuncia ayer en la comisaría de la capital guipuzcoana, donde sostuvo que, además de agredirla sexualmente, el hombre controlaba lo que hacía y con quién estaba, y le prohibía ver a sus amigos.
El neurólogo Gurutz Linazasoro anuncia la llegada de nuevos medicamentos revolucionarios contra el Alzheimer
Destaca que son medicamentos que actúan en el origen de la enfermedad, dando lugar a una evolución “más lenta y benigna” de la enfermedad, y que ya se comercializan en Estados Unidos e Inglaterra.
Desalojan la playa de Las Arenas de Getxo tras aparecer un objeto que podría ser un artefacto explosivo
Una persona ha encontrado "un objeto oxidado" en la orilla las 10:30 horas y aha dado el aviso. os artificieros de la Ertzaintza no podrán actuar hasta que baje la marea por la noche y por ello, la Ertzaintza y la policía local de Getxo mantendrán acordonada la playa.
La Fiscalía solicita siete años de tratamiento psiquiátrico e inhabilitación para la enfermera de Kabiezes
El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha asegurado que Osakidetza puso a una persona "a tutelar" a la enfermera acusada de simular vacunaciones en el centro de salud de Kabiezes de Santurtzi en cuanto se tuvo constancia de lo que estaba ocurriendo, tras recibir las primeras quejas.
Robert Treviño presenta una demanda judicial contra Euskadiko Orkestra por su despido
El Consejo de Administración de Euskadiko Orkestra decidió en enero poner fin al ciclo en la dirección de Treviño, director artístico, y Roch, director general de la orquesta.
Ordenan reabrir la causa del joven herido por un pelotazo de foam en los carnavales de Tolosa
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 1 de Tolosa reabrir la causa archivada el año pasado. Considera necesario practicar nuevas diligencias en el caso del joven herido por un pelotazo de foam de la Ertzaintza.
Abogado de las niñas agredidas sexualmente por un entrenador en Barakaldo: "Estamos satisfechos con la sentencia y no vamos a recurrirla"
La Audiencia de Bizkaia ha condenado a 3 años de prisión a un entrenador de fútbol del club Pauldarrak de Barakaldo por agredir sexualmente a cuatro de sus jugadoras de entre 14 y 15 años. Juan Carlos Soto, abogado de las familias denunciantes, ha subrayado que el juez "ha creído y ha dado verosimilitud a los testimonios de las menores sin que exista más que sus testimonios, porque no existía otro tipo de pruebas".