Karrantzako gazte bat atxilotu dute gasolindegietan 950 mila euroko iruzurra egiteagatik
Atxilotuak erregaia banatzen duen empresa bateko saltzaile gisa aukezten zuen bere burua eta prezio lehiakorrak eskaintzen zituen. Ikerketan zehar enpresa eta nortasun faltsuen sare bat aurkitu du Guardia Zibilak.
Guardia Zibilak Karrantzako (Bizkaia) 25 urteko gizon bat atxilotu du asteazken honetan, Estatuko gasolindegietan ia milioi bat euroko iruzurra egin duen sare bateko ideologo eta buru izateagatik.
Hamar hilabetez aritu dira ikerketa burutzen, eta 2023ko abendutik 2024ko maiatzera bitartean egindako 17 delitu argitu ahal izan dira. Denbora horretan, 950.000 euro inguru lapurtu zituen sare horrek, baina horietatik 400.000 inguru berreskuratu ditu poliziak.
Operazioa Lizarrako gasolina-zerbitzugune batek salaketa jarri ondoren hasi zen. Banatzaile faltsuak 41.000 euroko iruzurra egin zuela salatu zuen.
Ondoren, banatzaile faltsuaren biktima gehiago aurkitu dituzte Tafallan eta Beran (Nafarroa), Calahorran (Errioxa), Basaurin (Bizkaia), Zuazo Gasteizen (Araba), Mejorada del Campon (Madril), Langreon eta Brievesen (Asturias), Torre del Burgon (Guadalajara), Noian, Boiron, Sadan, Santiago Compostelan, Laratxan (A Coruña), Lugon (Lugo) eta Gredan (Soria).
Atxilotuak prezio lehiakorretan eskaintzen zuen erregaia, eta berehala ordaintzea eskatzen zuen. Konfiantza sortzeko, dokumentazio faltsua bidaltzen zuen, eta etengabeko harremana izaten zuen posta, telefono edo WhatsApp bidez.
Gasolindegiek ordainketa egin ondoren, ordea, karga-kode faltsuak ematen zituen, eta, biktimak banku-eragiketa atzera bota aurretik, dirua ateratzen zuen hainbat konturen bidez, eta komunikazioa mozten zuen.
Ikerketan zehar, nortasun faltsuekin alta emandako ehun telefono-linea baino gehiago detektatu dira, baita hainbat banku-kontu, 'ad hoc' sortutako mezuak, VPNren erabilera eta faltsututako dokumentazio ugari ere.
Gainera, Karrantzan eta Ramales de la Victorian (Kantabria) egindako miaketetan telefonoak, ordenagailuak eta txartelak atzeman dituzte, eta horietan, atxilotua herrialde osoko iruzurrekin lotzen zuten milaka dokumentu eta elkarrizketa aurkitu dituzte.
Atxilotuarekin batera, 20 eta 71 urte bitarteko espainiar, txinatar eta errumaniar nazionalitateko hamaika pertsona ere ikertu dituzte, diru-sarrerak bideratzeko kontu korronteak ematen zizkiotelako. Dokumentu faltsuak egiten zituzten eta txartelak erosten zituzten laguntzaileak ere identifikatu ditu.
Oinezko bat hil da Biarritzen, auto batek harrapatuta
Gaur goizean hil da oinezkoa, Biarritzeko Beaurivage auzoan, auto batek harrapatuta.
Martxan da atun gorriak Getarian hazteko proiektuaren azken fasea
Getarian duela bi hilabete jarri zuten martxan atun gorrien haztegi bat itsasoan. Berrogeita hamar ale inguru sartu zituzten eta arrain urdina emanez gizentzen ari dira proiektu pilotu batean. Proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa egiaztatzeko urrian kaioletatik aterako dituzte atunak.
Gizon bat atxilotu dute Donostian emakume bati sexu-erasoa egiteagatik
Biktimak atzo aurkeztu zuen salaketa Gipuzkoako hiriburuko polizia-etxean. Aitortu zuenez, sexu-erasoa egiteaz gain, gizonak zer egiten zuen eta norekin zegoen kontrolatzen zuela, eta bere lagunak ikustea debekatzen zion.
Gurutz Linazasoro neurologoak Alzheimerraren aurkako sendagai iraultzaile berrien iritsiera iragarri du
Gaixotasunaren jatorrian jarduten duten sendagaiak direla nabarmendu du, gaixotasunaren bilakaera "geldoagoa eta onberagoa" eragiten dutenak. Amerikako Estatu Batuetan eta Ingalaterran jada merkaturatzen dira.
Getxoko Areetako hondartza hustu dute lehergailu bat izan zitekeen objektu bat agertu ostean
Pertsona batek "objektu herdoildu bat" aurkitu du itsasertzean, 10:30ean, eta abisua eman du. Ertzaintzako artezilariek ezingo dute ezer egin gauean marea jaitsi arte. Hori dela eta, Ertzaintzak eta Getxoko Udaltzaingoak hondartza itxita izango dute.
Fiskaltzak zazpi urteko tratamendu psikiatrikoa eta inhabilitazioa eskatu du Kabiezeseko erizainarentzat
Alberto Martinez Osasun sailburuak ziurtatu duenez, Osakidetzak pertsona bat jarri zuen Santurtziko Kabiezes osasun zentroan txertaketak simulatzea egotzita epaitu duten erizaina "zaintzen", gertatzen ari zenaren berri izan bezain laster, lehen kexak jaso ondoren.
Robert Treviñok auzitara eraman du Euskadiko Orkestra, kaleratzeagatik
Euskadiko Orkestraren Administrazio Kontseiluak urtarrilean erabaki zuen Treviño zuzendari artistikoaren eta Roch orkestraren zuzendari nagusiaren zikloari amaiera ematea.
2023an Tolosako inauterietan foam pilotakada batek zauritutako gaztearen auzia berriz irekitzeko agindu dute
Gipuzkoako Probintzia Auzitegiak iaz artxibatutako auzia berriro irekitzeko agindu dio Tolosako Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiari. Bere ustez, beharrezkoa da beste eginbide batzuk egitea Ertzaintzaren foam-pilotakada batek zauritutako gaztearen kasuan.
Hiru urteko kartzela zigorra ezarri diote entrenatzaile bati Barakaldon, hiru adingaberi sexu erasoak egiteagatik
Pauldarrak futbol taldean 20 urte zeramatzan gizonari zera egotzi diote: adingabeei sexu-erasoa egitea, exhibizionismoa eta osotasun moralaren aurkako delitua.