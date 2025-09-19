IRUZURRA
Karrantzako gazte bat atxilotu dute gasolindegietan 950 mila euroko iruzurra egiteagatik

Atxilotuak erregaia banatzen duen empresa bateko saltzaile gisa aukezten zuen bere burua eta prezio lehiakorrak eskaintzen zituen. Ikerketan zehar enpresa eta nortasun faltsuen sare bat aurkitu du Guardia Zibilak.

Europa Press Detenido Karrantza Registro Guardia Civil
Guardia Zibilak banatutako erregistroaren irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibilak Karrantzako (Bizkaia) 25 urteko gizon bat atxilotu du asteazken honetan, Estatuko gasolindegietan ia milioi bat euroko iruzurra egin duen sare bateko ideologo eta buru izateagatik.

Hamar hilabetez aritu dira ikerketa burutzen, eta 2023ko abendutik 2024ko maiatzera bitartean egindako 17 delitu argitu ahal izan dira. Denbora horretan, 950.000 euro inguru lapurtu zituen sare horrek, baina horietatik 400.000 inguru berreskuratu ditu poliziak.

Operazioa Lizarrako gasolina-zerbitzugune batek salaketa jarri ondoren hasi zen. Banatzaile faltsuak 41.000 euroko iruzurra egin zuela salatu zuen.

Ondoren, banatzaile faltsuaren biktima gehiago aurkitu dituzte Tafallan eta Beran (Nafarroa), Calahorran (Errioxa), Basaurin (Bizkaia), Zuazo Gasteizen (Araba), Mejorada del Campon (Madril), Langreon eta Brievesen (Asturias), Torre del Burgon (Guadalajara), Noian, Boiron, Sadan, Santiago Compostelan, Laratxan (A Coruña), Lugon (Lugo) eta Gredan (Soria).

Atxilotuak prezio lehiakorretan eskaintzen zuen erregaia, eta berehala ordaintzea eskatzen zuen. Konfiantza sortzeko, dokumentazio faltsua bidaltzen zuen, eta etengabeko harremana izaten zuen posta, telefono edo WhatsApp bidez. 

Gasolindegiek ordainketa egin ondoren, ordea, karga-kode faltsuak ematen zituen, eta, biktimak banku-eragiketa atzera bota aurretik, dirua ateratzen zuen hainbat konturen bidez, eta komunikazioa mozten zuen.

Ikerketan zehar, nortasun faltsuekin alta emandako ehun telefono-linea baino gehiago detektatu dira, baita hainbat banku-kontu, 'ad hoc' sortutako mezuak, VPNren erabilera eta faltsututako dokumentazio ugari ere.

Gainera, Karrantzan eta Ramales de la Victorian (Kantabria) egindako miaketetan telefonoak, ordenagailuak eta txartelak atzeman dituzte, eta horietan, atxilotua herrialde osoko iruzurrekin lotzen zuten milaka dokumentu eta elkarrizketa aurkitu dituzte.

Atxilotuarekin batera, 20 eta 71 urte bitarteko espainiar, txinatar eta errumaniar nazionalitateko hamaika pertsona ere ikertu dituzte, diru-sarrerak bideratzeko  kontu korronteak ematen zizkiotelako. Dokumentu faltsuak egiten zituzten eta txartelak erosten zituzten laguntzaileak ere identifikatu ditu.

