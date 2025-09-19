Las dietas especiales adaptadas transforman para siempre los menús escolares

El aumento de intolerancias y alergias o las peticiones de menús vegetarianos ha multiplicado el número de dietas que sirven a diario en los comedores escolares de Hego Euskal Herria, y ya suponen el 9 % de las preparaciones de las empresas de restauración escolar.

En la Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo, de los 88 524 comensales en las jangelas, más de 10 000 comen algún tipo de menú especial, es decir, 1 de cada 8 alumnos toman un menú diferente, según datos facilitados por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

En Navarra, de los 6074 alumnas y alumnos de los centros educativos públicos comarcales que hacen uso del servicio de comedor, 404 alumnas y alumnos precisan de algún menú especial por motivos de salud o por motivos culturales, éticos o religiosos, según han indicado desde el Departamento de Educación.