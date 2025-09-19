ESKOLA-JANTOKIAK
Egokitutako menuek betiko eraldatu dituzte eskoletako jangelak

Gero eta ohikoagoa da eskola-jantokietan ikasleek dieta bereziak behar izatea, erlijio-arrazoiengatik, intolerantziengatik, elikagai jakin batzuekiko alergiengatik eta bestelako osasun-arazoengatik. Gaur gaurkoz, EAEko ikastetxeetako jangeletan banatzen diren 8 menutatik 1 egokitutakoa da. 

Intolerantzien eta alergien gorakadak, edo menu begetarianoen eskaerek nabarmen areagotu dute egin dute Hego Euskal Herriko eskola-jantokietan zerbitzatzen diren menu berezien kopurua. Duela 15 urte menu guztien % 2a baziren, gaur gaurkoz % 9 dira eskola-sukaldaritzako enpresek prestatu behar dituzten plater bereziak.

Euskal Autonomia Erkidegoan, adibidez, jangeletara joaten diren 88.524 ikasleetatik 10.000tik gora dira menu bereziren bat behar dutenak, hau da, 8 ikasletik 1, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak emandako datuen arabera.

Nafarroan, jantoki zerbitzua erabiltzen duten eskualdeko ikastetxe publikoetako Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Hezkuntza Bereziko eta Bigarren Hezkuntzako 6.074 ikasleetatik 404 ikaslek menu bereziren bat behar dute osasun arrazoiengatik edo arrazoi kultural, etiko edo erlijiosoak tarteko, Hezkuntza Departamentutik adierazi dutenez. 

Duela urte batzuk ez bezala, gaur egun edozein elikagai da potentzialki alergenoa, eta horrek eragiten du menu bereziak areagotzea. “Gaur egun arroza edo kalabazinari ere sentikorrak diren umeak ditugu, beraz, ikusi dugu bilakaera bat izan dela alergia motetan”, azaldu du Amaia Txakartegi Ausolaneko kalitate-arduradunak.

Hego Euskal Herriko milaka ikastetxeetan ematen du zerbitzua Ausolanek, eta azken 15 urteetan menu berezien kopurua asko hazi dela adierazi du: "Duela 15 urte, haurren % 2k jaten zuen menu berezi bat; gaur egun, berriz, % 9 inguruk", dio.  

Ausolanetik adierazi dutenez, gehiegizko higieneak eta mikreoorganismoekiko esposizio txikiagoak alergiak eta gaixotasun autoimmuneak izateko arriskua areagotu dute. Gaur egun gizartearen dieta aldaketak ere (ultraprozesatuak, gehigarriak, osagai berriak) eragina izan dezakete hazkuntza horretan, eta eragileak izan daitezke, baita ere, faktore hereditarioak eta genetikoak eta klima-aldaketa eta ingurumen-kutsadura.

Testuinguru horretan, eskola-jantokietako kudeaketa gero eta konplexuagoa da gaur gaurkoz, eta alergiak areagotu direnez, eskola-sukaldaritzako enpresek oso protokolo zorrotzak jarri dituzte abian, ezustekorik ez izateko: dieta berezietarako bereizitako sukaldeak, kasu. 

