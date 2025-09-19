Osakidetza comenzará en octubre las obras del nuevo edificio de consultas externas en el hospital de Basurto

Así lo ha anunciado esta mañana en Basurto el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, que ha estado acompañado en la presentación por la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el gerente de la OSI Bilbao-Basurto, Jesús Larrañaga, quienes han visitado los espacios en los que se ubicará el nuevo edificio de consultas externas del hospital. La construcción se realizará en varias fases. En esta primera, que arrancará en octubre, se llevarán a cabo las obras de adecuación del recinto hospitalario que permitan compatibilizar la ejecución de la obra con el funcionamiento del hospital. Martínez ha subrayado durante la visita "que esta actuación refuerza la apuesta del Gobierno Vasco por el bienestar de la ciudadanía a través de un sistema sanitario sólido, moderno y más accesible”.

Martínez ha señalado que “esta nueva infraestructura dispondrá del espacio necesario para hacer frente a una demanda creciente y dar respuesta así a las nuevas prestaciones, a un nuevo modelo de organización asistencial basado en el abordaje multidisciplinar, a los nuevos perfiles asistenciales, a las consultas de alta resolución y mejorará las infraestructuras y equipamientos, creando un entorno más seguro y accesible, tanto para la ciudadanía como para los y las profesionales”. Con ello, el Departamento de Salud y Osakidetza refuerzan su estrategia de mejora del sistema de salud.

Afecciones y accesos durante las obras

Durante la ejecución de los trabajos se aplicarán medidas especiales de organización:

· Accesos: se cerrará la entrada actual de Capuchinos (calle Gurtubay), habilitándose accesos alternativos para las personas usuarias por la esquina de la calle Gurtubay (Arrupe) y por la entrada de la avenida Montevideo. Se está trabajando, además, para habilitar una entrada exclusiva destinada para profesionales.

-Tráfico: El acceso al recinto hospitalario se garantizará en todo momento, si bien se prohibirá el aparcamiento en el interior. El actual carril que rodea el hospital y que es de un solo sentido se cortará, por lo que algunas zonas se transformarán en vías de doble sentido. Esto conllevará no solo la prohibición de aparcamiento en el interior del recinto, sino también alteraciones para los y las peatones, la reubicación de algunas instalaciones como los contendores y el traslado de la parada de taxis fuera del recinto.