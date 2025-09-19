Osasuna
Osakidetzak urrian hasiko ditu Basurtuko ospitaleko kanpo-kontsulten eraikin berriaren obrak 

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 135 milioi euroko inbertsioa egin du 38.000 metro koadroko azalera izango duen azpiegitura berri horretan. Guztira, 175 kontsulta berri zabalduko dituzte, bi bloketan banatuta. Obra hiru urte barru amaituko dute.

Basurtuko kanpo-kontsulten etorkizuneko eraikina. Argazkia: Osasun Saila
EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzako Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko kanpo-kontsulten eraikin berriaren lanak urrian hasiko dituzte, ospitale-esparrua egokitzeko obrekin. Lehenengo fase horretan, obrak ez du medikuntza profesionalen eguneroko jarduna oztopatuko.

Gaur egun langileen aparkalekuak dauden lekuan kokatuko da eraikin berria, EHUko Medikuntza Fakultatearen eraikin zaharra zegoen tokian. 135 milioi euroko inbertsioa egin dute horretarako, eta hiru urte beharko dute obra osoa amaitzeko. Guztira, 38.000 metro koadroko izango ditu, bloke bitan banatuta. Bloke horietan 175 kontsulta inguru egongo dira, baita tratamendu, proba eta prozedura gelak eta Erradiologia Farmazia zerbitzuak ere.

Basurtuko Ospitaleko obrak

Horixe guztia iragarri du gaur goizean, Basurtun, Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburu Alberto Martinezek. Aurkezpenean, Osakidetzako zuzendari nagusi Lore Bilbao, Bilboko alkate Juan Mari Aburto eta Bilbo-Basurtu ESIko gerente Jesus Larrañaga ere izan dira. Ospitaleko kanpo-kontsulten eraikin berria kokatuko den guneak bisitatu dituzte, hain zuzen ere. 

Eraikuntza hainbat fasetan egingo dute. Lehen fase honetan, urrian abiatuko dena, ospitaleko esparrua egokitzeko obrak hasiko dituzte. Martinezek bisitan azpimarratu duenez, "jarduera horrek indartu egingo du Eusko Jaurlaritzak herritarren ongizatearen alde egin duen apustua, osasun-sistema sendo, moderno eta eskuragarriago baten bidez".

Martinezek adierazi du "azpiegitura berri honek beharrezko espazioa izango du gero eta eskari handiagoari aurre egiteko eta, hortaz, prestazio berriei, diziplina anitzeko abordatzean oinarritutako asistentzia-antolakuntzako eredu berri bati, asistentzia-profil berriei eta bereizmen handiko kontsultei erantzuteko. Bestalde, azpiegiturak eta ekipamenduak hobetuko ditu, ingurune seguruagoa eta irisgarriagoa sortuz, bai herritarrentzat, bai profesionalentzat".  Horrekin, Osasun Sailak eta Osakidetzak osasun-sistema hobetzeko estrategia indartuko dute.

Obrak ekarriko dituen gorabeherak

Lanak egiten dituzten bitartean, antolaketa-neurri bereziak jarriko dituzte:

· Sarbideak: Egungo sarrera itxiko da (Gurtubay kalea), eta erabiltzaileentzako sarbide alternatiboak jarriko dituzte Gurtubay kaleko izkinatik (Arrupe) eta Montevideo etorbideko sarreratik. Gainera, profesionalentzako sarrera esklusibo bat jartzeko lanei ekin diete.

-Trafikoa: Ospitalerako sarbidea bermatuta egongo da, nahiz eta debekatuta egongo den barruan aparkatzea. Ospitalea inguratzen duen eta noranzko bakarrekoa den egungo erreia itxi egingo dute, eta, beraz, gune batzuek noranzko bikoitza izango dute aurrerantzean. Horrek, barruan aparkatzeko debekua ez ezik, oinezkoentzako aldaketak ere ekarriko ditu.

 

