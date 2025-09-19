Osakidetzak urrian hasiko ditu Basurtuko ospitaleko kanpo-kontsulten eraikin berriaren obrak
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 135 milioi euroko inbertsioa egin du 38.000 metro koadroko azalera izango duen azpiegitura berri horretan. Guztira, 175 kontsulta berri zabalduko dituzte, bi bloketan banatuta. Obra hiru urte barru amaituko dute.
Osakidetzako Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko kanpo-kontsulten eraikin berriaren lanak urrian hasiko dituzte, ospitale-esparrua egokitzeko obrekin. Lehenengo fase horretan, obrak ez du medikuntza profesionalen eguneroko jarduna oztopatuko.
Gaur egun langileen aparkalekuak dauden lekuan kokatuko da eraikin berria, EHUko Medikuntza Fakultatearen eraikin zaharra zegoen tokian. 135 milioi euroko inbertsioa egin dute horretarako, eta hiru urte beharko dute obra osoa amaitzeko. Guztira, 38.000 metro koadroko izango ditu, bloke bitan banatuta. Bloke horietan 175 kontsulta inguru egongo dira, baita tratamendu, proba eta prozedura gelak eta Erradiologia Farmazia zerbitzuak ere.
Horixe guztia iragarri du gaur goizean, Basurtun, Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburu Alberto Martinezek. Aurkezpenean, Osakidetzako zuzendari nagusi Lore Bilbao, Bilboko alkate Juan Mari Aburto eta Bilbo-Basurtu ESIko gerente Jesus Larrañaga ere izan dira. Ospitaleko kanpo-kontsulten eraikin berria kokatuko den guneak bisitatu dituzte, hain zuzen ere.
Eraikuntza hainbat fasetan egingo dute. Lehen fase honetan, urrian abiatuko dena, ospitaleko esparrua egokitzeko obrak hasiko dituzte. Martinezek bisitan azpimarratu duenez, "jarduera horrek indartu egingo du Eusko Jaurlaritzak herritarren ongizatearen alde egin duen apustua, osasun-sistema sendo, moderno eta eskuragarriago baten bidez".
Martinezek adierazi du "azpiegitura berri honek beharrezko espazioa izango du gero eta eskari handiagoari aurre egiteko eta, hortaz, prestazio berriei, diziplina anitzeko abordatzean oinarritutako asistentzia-antolakuntzako eredu berri bati, asistentzia-profil berriei eta bereizmen handiko kontsultei erantzuteko. Bestalde, azpiegiturak eta ekipamenduak hobetuko ditu, ingurune seguruagoa eta irisgarriagoa sortuz, bai herritarrentzat, bai profesionalentzat". Horrekin, Osasun Sailak eta Osakidetzak osasun-sistema hobetzeko estrategia indartuko dute.
Obrak ekarriko dituen gorabeherak
Lanak egiten dituzten bitartean, antolaketa-neurri bereziak jarriko dituzte:
· Sarbideak: Egungo sarrera itxiko da (Gurtubay kalea), eta erabiltzaileentzako sarbide alternatiboak jarriko dituzte Gurtubay kaleko izkinatik (Arrupe) eta Montevideo etorbideko sarreratik. Gainera, profesionalentzako sarrera esklusibo bat jartzeko lanei ekin diete.
-Trafikoa: Ospitalerako sarbidea bermatuta egongo da, nahiz eta debekatuta egongo den barruan aparkatzea. Ospitalea inguratzen duen eta noranzko bakarrekoa den egungo erreia itxi egingo dute, eta, beraz, gune batzuek noranzko bikoitza izango dute aurrerantzean. Horrek, barruan aparkatzeko debekua ez ezik, oinezkoentzako aldaketak ere ekarriko ditu.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Robert Treviñok Euskadiko Orkestra auzitara eraman du, kaleratzeagatik
Euskadiko Orkestraren Administrazio Kontseiluak urtarrilean erabaki zuen zikloari amaiera ematea Trebiñu zuzendari artistikoaren eta Roch orkestraren zuzendari nagusiaren zuzendaritzapean.
2023an Tolosako inauterietan foam pilotakada batek zauritutako gaztearen auzia berriz irekitzeko agindu dute
Gipuzkoako Probintzia Auzitegiak iaz artxibatutako auzia berriro irekitzeko agindu dio Tolosako Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiari. Bere ustez, beharrezkoa da beste eginbide batzuk egitea Ertzaintzaren foam-pilotakada batek zauritutako gaztearen kasuan.
Hiru urteko kartzela zigorra ezarri diote entrenatzaile bati Barakaldon, hiru adingaberi sexu erasoak egiteagatik
Pauldarrak futbol taldean 20 urte zeramatzan gizonari zera egotzi diote: adingabeei sexu-erasoa egitea, exhibizionismoa eta osotasun moralaren aurkako delitua.
Barakaldon entrenatzaile baten sexu-erasoak jasan dituzten nesken abokatua: "Pozik gaude epaiarekin, ez dugu helegiterik aurkeztuko"
Bizkaiko Auzitegiak hiru urteko kartzela-zigorra ezarri dio Barakaldoko Pauldarrak futbol taldeko entrenatzaile bati, 14 eta 15 urte bitarteko lau jokalariri sexu-erasoa egiteagatik. Juan Carlos Soto salaketa jarri duten familien abokatuak azpimarratu duenez, "beste frogarik ez egon arren, epaileak sinesgarritasuna eman die adingabeen testigantzei".
Iruindarren % 52 ados daude zezenketekin, eta % 46, kontra
Zezenketak nahi dituztenen artean, % 31 erabat ados daude, eta % 20,6 ados. Ezezkoen artean, berriz, % 26,3 ez daude batere ados, eta % 19,3 ez daude ados. Herritarren % 2k ez dute gai horri buruzko iritzirik eman nahi izan.
Nobel satirikoek alkoholari buruzko ikerketa bat goraipatu dute hizkuntzak ikasteko duen paperagatik
Herbehereetako, Erresuma Batuko eta Alemaniako zientzialariek Bakearen Ig Nobel saria eskuratu dute, alkohol dosi txiki batek batzuetan atzerriko hizkuntza bat hitz egiteko gaitasuna hobetzen duela ondorioztatu duen ikerketagatik; dirudienez, alkoholak norberarengan konfiantza handitzen du.
9.900 eurorainoko isunak zazpi akusaturentzat, Aroztegia proiektuaren aurkako hertsapenagatik
Magistratuak akusazioek egotzitako talde kriminaleko delitutik absolbitu ditu auzipetuak; izan ere, “lekukoen eta agirien froga ugari” aztertu ondoren, ezin da egiaztatu talde kriminaleko deliturik dagoenik, horretarako “ezinbestekoa” baita adostasuna.
Egokitutako menuek betiko eraldatu dituzte eskoletako jangelak
Gero eta ohikoagoa da eskola-jantokietan ikasleek dieta bereziak behar izatea, erlijio-arrazoiengatik, intolerantziengatik, elikagai jakin batzuekiko alergiengatik eta bestelako osasun-arazoengatik. Gaur gaurkoz, EAEko ikastetxeetako jangeletan banatzen diren 8 menutatik 1 egokitutakoa da.
Milaka pertsona atera dira gaur kalera Hego Euskal Herrian, Palestinaren alde
Gasteizen, Bilbon eta Iruñean arratsaldeko zazpietan abiatu dira Palestinaren aldeko Borroka Eguna dela eta antolatutako mobilizazioak. Deialdia Gazarako Mugimendu Globalak eta Global Sumud Flotillak egindako nazioarteko ekimenari erantzunez gauzatu da, “Apur dezagun Gazako blokeoa. Defenda dezagun Global Sumud Flotilla” lelopean. Goizean ere, protesta egin dute Gasteizen, Legebiltzarraren kanpoaldean.