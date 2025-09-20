Arrestado un joven de 20 años en Barakaldo tras embestir a una patrulla policial, golpear a un agente y esconderse en una vivienda
Un varón, de 20 años y contra el que constaban tres órdenes judiciales, ha sido arrestado en Barakaldo tras embestir con su vehículo a una patrulla policial, agredir posteriormente a un agente y esconderse en una vivienda.
Según ha informado el departamento de Seguridad en una nota, una patrulla de la Ertzaintza detectó este viernes en el casco urbano de Barakaldo el vehículo del individuo y trató de interceptarlo, pero su conductor les embistió, abandonó el automóvil y logró escaparse.
Según se pudo comprobar, el turismo carecía de ITV y de seguro, y el sospechoso conducía sin puntos.
Un dispositivo policial permitió localizar al joven horas después en un parque de Barakaldo. Dos ertzainas de paisano se acercaron a su ubicación y se identificaron como policías, momento en el que dio un puñetazo en la cara y una patada a uno de ellos y escapó hacía el portal de un edificio próximo.
Los agentes le localizaron finalmente en el interior de una de las viviendas, debajo de una cama y tapado con unas bolsas.
El arrestado, contra el que constaban una orden judicial de ingreso en prisión y dos de detención, había quebrantado el jueves una medida cautelar que le prohibía acercarse a su expareja, por lo que también se le abrieron diligencias por este motivo, así como por los delitos de atentado contra agentes y daños.
