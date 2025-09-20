20 urteko gizon bat atxilotu dute Barakaldon, polizia-patruila bat jo, agente bati ukabilkada eman eta ihes egiteagatik
Ohe baten azpian eta poltsa batzuekin estalita aurkitu zuten ertzainek. Atxilotuak polizia-aurrekari ugari ditu, eta bikotekide ohiarengana hurbiltzea debekatzen zion kautelazko neurri bat urratu zuen ostegunean.
20 urteko gizonezko bat atxilotu dute Barakaldon, bere ibilgailuarekin polizia-patruila bat kolpatzeagatik, agente bati eraso egiteagatik eta etxebizitza batean ezkutatzeagatik.
Segurtasun Sailak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Ertzaintzaren patruila batek bere aurka hiru agindu judizial (espetxeratzeko agindu bat eta atxilotzeko beste bi) zituen gizon baten ibilgailua atzeman zuen ostiralean Barakaldoko hirigunean, eta geldiarazten saiatu zen, baina gidariak polizia-autoa jo, autoa utzi eta ihes egin zuen.
Autoak ez zuen ibilgailuen azterketa teknikoa indarrean, ezta asegururik ere, eta punturik gabe zihoan gidatzen, gainera.
Iheslariaren bila hasi eta ordu batzuetara, Barakaldoko parke batean aurkitu zuten. Kaleko jantziekin zihoazen bi ertzain hurbildu zitzaizkion, eta bere burua polizia gisa identifikatu ostean, bietako bati ukabilkada bat aurkegian eta ostikada bat eman zizkion, eta ondoko eraikin batera joan zen ihesi.
Azkenik, etxebizitza baten barruan aurkitu zuten agenteek, ohe baten azpian ezkutatuta, poltsa batzuekin estalita.
Atxilotuak bikotekide ohiarengana hurbiltzea debekatzen zion kautelazko neurri bat urratu zuen, gainera, bezperan. Hori dela eta, eginbideak ireki zizkioten, bai eta agenteen aurkako atentatua egotzi ere.
