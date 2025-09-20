MOBILIZACIÓN

Una multitudinaria manifestación a favor de Palestina termina con dos activistas colgados del puente del Kursaal

Aprovechando el foco mediático del Zinemaldia, miles de personas se han manifestado esta tarde en la capital gipuzkoana. Al final, dos manifestantes se han colgado del puente del Kursaal, provocando el corte tráfico en el puente durante más de una hora, tanto para vehículos como para viandantes.

Palestinaren aldeko manifestazioa Donostian
Manifestación a favor de Palestina en Donostia. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Bi aktibista zintzilikatu dira Zurriolako zubitik, Palestinaren aldeko manifestazio jendetsu batean
author image

EITB

Última actualización

Una multitudinaria manifestación a favor de Palestina ha sido la protagonista de la tarde en Donostia (Gipuzkoa). Aprovechando el altavoz del Zinemaldia, los manifestantes han pedido un alto al fuego en Gaza y la libertad de Palestina.

La protesta ha dado comienzo a las 18:30 horas en la capital de Gipuzkoa. Bajo la pancarta con el lema "Israel suntsitu! Urriak 4 Iruñera!" (Israel destrucción! El 4 de septiembre a Pamplona!), los manifestantes han coreado gritos como "Boicot Israel" y "Palestina libertad".

La imagen del día se ha dado a las 19:30 horas, cuando dos activistas se han colgado del puente del Kursaal.

Los manifestantes, bandera palestina en mano, se han colgado a cada lado del puente con unas cuerdas, generando así la imposibilidad de cruzar el mismo. Además, según ha informado la plataforma Palestinarekin Elkartasuna, alrededor de 3.000 personas han secundado el acto, protegiendo las cuerdas y a los dos activistas.

Por tanto, el tráfico ha tenido que ser cortado tanto para vehículos como para viandantes.

Los protagonistas de la acción han transmitido en todo momento su negativa a descolgarse. Frente a ello, la Ertzaintza ha decidido no intervenir y esperar a los Bomberos de la ciudad.

Finalmente, los activistas han sido "descolgados" por los bomberos y se ha reestrablecido la normalidad en el puente de Zurriola.

18:00 - 20:00
Al menos un activista se cuelga del Puente de Zurriola en la manifestación a favor de Palestina que ha recorrido San sebastián
Palestina Sociedad Manifestaciones Donostia-San Sebastián Festival de Cine de San Sebastián Derechos humanos Gipuzkoa Franja de Gaza

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Dos activistas se cuelgan del Puente de Zurriola en la manifestación a favor de Palestina que ha recorrido San Sebastián

Unos 3000 manifestantes han cortado el puente de Zurriola de Donostia-San Sebastián en torno a las 19:30 en una nueva protesta a favor de Gaza. Así lo ha asegurado un portavoz de la plataforma Palestinarekin Elkartasuna, que ha explicado que la movilización responde a la convocatoria de DisruptComplicity a nivel global. En señal de protesta, dos de los manifestantes se han colgado a cada lado del puente, cortando la vía pública que da acceso al Palacion Kursaal.

