Una multitudinaria manifestación a favor de Palestina termina con dos activistas colgados del puente del Kursaal
Aprovechando el foco mediático del Zinemaldia, miles de personas se han manifestado esta tarde en la capital gipuzkoana. Al final, dos manifestantes se han colgado del puente del Kursaal, provocando el corte tráfico en el puente durante más de una hora, tanto para vehículos como para viandantes.
Una multitudinaria manifestación a favor de Palestina ha sido la protagonista de la tarde en Donostia (Gipuzkoa). Aprovechando el altavoz del Zinemaldia, los manifestantes han pedido un alto al fuego en Gaza y la libertad de Palestina.
La protesta ha dado comienzo a las 18:30 horas en la capital de Gipuzkoa. Bajo la pancarta con el lema "Israel suntsitu! Urriak 4 Iruñera!" (Israel destrucción! El 4 de septiembre a Pamplona!), los manifestantes han coreado gritos como "Boicot Israel" y "Palestina libertad".
La imagen del día se ha dado a las 19:30 horas, cuando dos activistas se han colgado del puente del Kursaal.
Los manifestantes, bandera palestina en mano, se han colgado a cada lado del puente con unas cuerdas, generando así la imposibilidad de cruzar el mismo. Además, según ha informado la plataforma Palestinarekin Elkartasuna, alrededor de 3.000 personas han secundado el acto, protegiendo las cuerdas y a los dos activistas.
Por tanto, el tráfico ha tenido que ser cortado tanto para vehículos como para viandantes.
Los protagonistas de la acción han transmitido en todo momento su negativa a descolgarse. Frente a ello, la Ertzaintza ha decidido no intervenir y esperar a los Bomberos de la ciudad.
Finalmente, los activistas han sido "descolgados" por los bomberos y se ha reestrablecido la normalidad en el puente de Zurriola.
Más noticias sobre sociedad
Dos activistas se cuelgan del Puente de Zurriola en la manifestación a favor de Palestina que ha recorrido San Sebastián
Unos 3000 manifestantes han cortado el puente de Zurriola de Donostia-San Sebastián en torno a las 19:30 en una nueva protesta a favor de Gaza. Así lo ha asegurado un portavoz de la plataforma Palestinarekin Elkartasuna, que ha explicado que la movilización responde a la convocatoria de DisruptComplicity a nivel global. En señal de protesta, dos de los manifestantes se han colgado a cada lado del puente, cortando la vía pública que da acceso al Palacion Kursaal.
El embalse de Yesa está al 23 % de su capacidad, el porcentaje más bajo de los últimos años
En Navarra, las presas están de media al 41 % de su capacidad. Sin embargo en Yesa la situación es especialmente complicada. Imágenes del pantano, grabadas a vista de dron.
Más de 700 personas forman una histórica cadena humana por el euskera en Igorre
Más de 700 personas se han unido este sábado para realizar una cadena humana histórica a favor del euskera en Igorre (Arratia). La población de Arratia ha representado una imagen simbólica, emocionante y potente a favor de nuestra lengua.
La marcha 'Ibaitik Itsasora' culmina en Hendaia tras recorrer Euskal Herria en apoyo al pueblo palestino
Durante las cuatro horas que ha durado su paso final por las calles de Hendaia, centenares de personas han exigido el “fin del genocidio” y el “boicot a Israel”. Asimismo, se ha denunciado la “complicidad de Europa”.
Arrestado un joven de 20 años en Barakaldo tras embestir a una patrulla policial, golpear a un agente y esconderse en una vivienda
Agentes de la Ertzaintza le localizaron debajo de una cama y tapado con unas bolsas. El detenido, con numerosos antecedentes policiales, había quebrantado además el pasado jueves una medida cautelar que le prohibía acercarse a su expareja.
Cortada la AP-1, a la altura de Eskoriatza, en sentido Vitoria-Gasteiz, tras una colisión entre una furgoneta y un camión
El choque se ha producido a las 08:50 horas, y se han visto implicados una furgoneta y un camión. La persona que conducía la furgoneta ha precisado atención médica, y ha sido trasladada al Hospital de Txagorritxu.
El BEC acoge una OPE masiva para docentes de Secundaria y FP
Nervios e ilusión en el arranque de los exámenes para conseguir una de las 1268 plazas. Esta convocatoria permitirá reducir la tasa de interinidad al 4 % en Secundaria y Formación Profesional.
Osakidetza planteará en la Mesa Sectorial del 24 de septiembre el despliegue de psicólogos en Atención Primaria
El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha anunciado que el Departamento estudia convocar una nueva OPE especial para cubrir plazas de difícil cobertura.
Fallece el conductor de un automóvil tras chocar con un camión en Vitoria
El suceso tuvo lugar la pasada noche en el área de servicio de Lopidana, cuando el turismo chocó contra un camión estacionado.