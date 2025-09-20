Una multitudinaria manifestación a favor de Palestina ha sido la protagonista de la tarde en Donostia (Gipuzkoa). Aprovechando el altavoz del Zinemaldia, los manifestantes han pedido un alto al fuego en Gaza y la libertad de Palestina.

La protesta ha dado comienzo a las 18:30 horas en la capital de Gipuzkoa. Bajo la pancarta con el lema "Israel suntsitu! Urriak 4 Iruñera!" (Israel destrucción! El 4 de septiembre a Pamplona!), los manifestantes han coreado gritos como "Boicot Israel" y "Palestina libertad".

La imagen del día se ha dado a las 19:30 horas, cuando dos activistas se han colgado del puente del Kursaal.

Los manifestantes, bandera palestina en mano, se han colgado a cada lado del puente con unas cuerdas, generando así la imposibilidad de cruzar el mismo. Además, según ha informado la plataforma Palestinarekin Elkartasuna, alrededor de 3.000 personas han secundado el acto, protegiendo las cuerdas y a los dos activistas.

Por tanto, el tráfico ha tenido que ser cortado tanto para vehículos como para viandantes.

Los protagonistas de la acción han transmitido en todo momento su negativa a descolgarse. Frente a ello, la Ertzaintza ha decidido no intervenir y esperar a los Bomberos de la ciudad.

Finalmente, los activistas han sido "descolgados" por los bomberos y se ha reestrablecido la normalidad en el puente de Zurriola.