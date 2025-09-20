Bi aktibista Kursaaleko zubitik zintzilikatu dira, Palestinaren aldeko manifestazio jendetsuaren ostean
Zinemaldiak eskaintzen duen foku mediatikoa aprobetxatuz, milaka pertsonak manifestazioa egin dute gaur arratsaldean Gipuzkoako hiriburuan. Amaieran, bi ekintzaile Kursaaleko zubitik zintzilikatu dira eta ordubetez baino gehiagoz eten dute trafikoa zubian, bai ibilgailuentzat, bai oinezkoentzat.
Palestinaren aldeko manifestazio jendetsua izan da larunbat arratsaldeko protagonista Donostian (Gipuzkoa). Zinemaldiaren testuinguruak ematen duen bozgorailua aprobetxatuz, manifestariek su-etena Gazan eta Palestinaren askatasuna eskatu dute.
Protesta 18:30ean hasi da Gipuzkoako hiriburuan, "Israel suntsitu! Urriak 4 Iruñera!" lelopean. Aldarrikapenen artean, "Israeli boikota" eta "Palestina askatu" oihukatu dute manifestariek.
Manifestazioak utzitako irudirik deigarriena amaieran bizi izan da. Izan ere, bi ekintzaile Kursaaleko zubitik zintzilikatu dira 19:30ean.
Bandera palestinarra eskuan hartuta, zubiaren bi aldeetatik zintzilikatu dira ekintzaileak. Soka beretik zintzilikatu dira, bakoitza mutur batean, eta zubiko trafikoa moztu dute.
Gainera, manifestari askok bat egin dute ekintzarekin, erabilitako sokak eta bi ekintzaileak babestuz.
Ertzaintzak suhiltzaileen laguntza behar izan du aktibistak zubitik kentzeko eta, beraz, baita trafikoa berrabiarazteko ere.
Ordubeteren ondoren itzuli da normaltasuna Kursaal ondoko zubira.
