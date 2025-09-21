BIZKAIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Ertzaintza investiga el homicidio de un hombre en Bilbao

La víctima, que aún no ha sido identificada, tenía heridas de arma blanca en el pecho.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gizon bat hil dute gaur goizean Bilbon, eta Ertzaintzak ikerketa abiatu du
author image

EITB

Última actualización

Una persona ha fallecido en Bilbao tras haber sido víctima de una agresión a primera hora de esta mañana, ha informado el Departamento Vasco de Seguridad. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y detener al responsable o los responsables de este homicidio.

Según las fuentes, hacia las siete menos cuarto de esta mañana, se ha solicitado presencia policial en la calle Fika, en el barrio de Solokoetxe, de la capital vizcaína ya que se había producido un altercado en la vía pública en el que una persona había resultado herida.

Las patrullas desplazadas al lugar han encontrado a un hombre con heridas de arma blanca en el pecho que estaba siendo atendido por los servicios sanitarios. Poco después era trasladado al Hospital de Cruces, donde ha fallecido. La víctima aún no ha sido identificada.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer el fatal incidente y, asimismo, localizar y detener al autor o los autores de este homicidio.

Bilbao Bizkaia Delitos Ertzaintza Sociedad

Más noticias sobre sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Dos activistas se cuelgan del Puente de Zurriola en la manifestación a favor de Palestina que ha recorrido San Sebastián

Unos 3000 manifestantes han cortado el puente de Zurriola de Donostia-San Sebastián en torno a las 19:30 en una nueva protesta a favor de Gaza. Así lo ha asegurado un portavoz de la plataforma Palestinarekin Elkartasuna, que ha explicado que la movilización responde a la convocatoria de DisruptComplicity a nivel global. En señal de protesta, dos de los manifestantes se han colgado a cada lado del puente, cortando la vía pública que da acceso al Palacion Kursaal.

Cargar más