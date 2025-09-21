Una persona ha fallecido en Bilbao tras haber sido víctima de una agresión a primera hora de esta mañana, ha informado el Departamento Vasco de Seguridad. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y detener al responsable o los responsables de este homicidio.

Según las fuentes, hacia las siete menos cuarto de esta mañana, se ha solicitado presencia policial en la calle Fika, en el barrio de Solokoetxe, de la capital vizcaína ya que se había producido un altercado en la vía pública en el que una persona había resultado herida.

Las patrullas desplazadas al lugar han encontrado a un hombre con heridas de arma blanca en el pecho que estaba siendo atendido por los servicios sanitarios. Poco después era trasladado al Hospital de Cruces, donde ha fallecido. La víctima aún no ha sido identificada.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer el fatal incidente y, asimismo, localizar y detener al autor o los autores de este homicidio.