Gizon bat hil dute gaur goizean Bilbon, eta Ertzaintzak ikerketa abiatu du

Biktimak arma zuriz egindako zauriak zituen bularrean, eta oraindik ez dute identifikatu.

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat hil dute gaur goizean Bilbon, arma zuriz eraso eginda, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko eta hilketaren arduraduna edo arduradunak atxilotzeko.

Iturri horien arabera, goizeko zazpiak laurden gutxi aldera, Bizkaiko hiriburuko Fika kalean, Solokoetxe auzoan, liskar bat izan dela eta pertsona bat zauritu dela jakinarazi diote poliziari.

Bertaratutako patruilek bularrean arma zuriz egindako zauriak zituen gizon bat aurkitu dute, osasun-zerbitzuak artatzen ari zirela. Zauritua Gurutzetako Ospitalera eraman dute, eta bertan hil da. Biktima oraindik ez dute identifikatu.

Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakaria argitu eta hilketaren egilea edo egileak aurkitu eta atxilotzeko.

Bilbo Bizkaia Delituak Ertzaintza Gizartea

