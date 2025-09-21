Este domingo, 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una jornada dedicada a visibilizar la enfermedad neurodegenerativa más común y a recordar a quienes conviven con ella, directa o indirectamente. En Euskal Herria, cerca de 43 300 personas están afectadas por esta dolencia que elimina los recuerdos y sacude la vida de pacientes y familias enteras.

En concreto, en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), la cifra ronda las 40 000 personas, mientras que en Navarra hay cerca de 3300 personas afectadas.

Aunque no existen estadísticas concretas, los expertos alertan de que la incidencia de esta enfermedad va en aumento. De hecho, se estima que para el año 2050, podrían ser más de 120 000 las personas afectadas, si no se logra frenar su progresión o desarrollar tratamientos más eficaces.

A nivel estatal, la situación también es alarmante: alrededor de 800 000 personas padecen Alzheimer, con unos 40 000 nuevos diagnósticos cada año.

Este año, el lema de la jornada es “Igualando derechos”, una reivindicación que va más allá de los pacientes. Las asociaciones de familiares y cuidadores insisten en la importancia de reconocer los derechos de quienes cuidan, una labor que suele estar invisibilizada y que conlleva una gran carga emocional y física.